Szczególny mecz dla piłkarza Rakowa. Ale ostrzega. "To byłoby najgorsze"

Spotkanie z belgijskim zespołem będzie jubileuszowym 100. meczem dla Partyka Kuna w barwach Rakowa, który debiutuje w europejskich pucharach w sezonie 2021/22 i dotychczas radzi sobie świetnie. Nie przegrał ani jednego spotkania w LKE i jakby tego było mało, to klub z Częstochowy nie stracił w żadnym meczu choćby jednego gola.

Patryk Kun przed decydującym meczem Rakowa w el. LKE. "Mamy dobrą zaliczkę. To będzie najlepszy prezent na ten jubileusz"

Na konferencji prasowej przed rewanżowym spotkaniem z Belgami głos zabrał pomocnik Rakowa. - Na pewno czeka nas ciężkie starcie z przeciwnikiem. Wiemy jak wymagający był pierwszy mecz, ale jesteśmy dobrze przygotowani i będziemy chcieli przypieczętować awans do kolejnej rundy. Mamy dobrą zaliczkę - stwierdził Patryk Kun.

I dodał, że w Belgii Rakowa czekać będzie niezwykle trudne zadanie, ponieważ Gent od pierwszej minuty będzie chciał szybko odrobić straty z Częstochowy. - Jesteśmy na to przygotowani, chcemy też narzucić nasz styl gry i mieć kontrolę na boisku. Ważne jest to, by nie oddać im piłki i nie stracić bramki szybko, to byłoby najgorsze. Jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność i będziemy grali swoje od pierwszej do ostatniej minuty - przyznał pomocnik Rakowa.

Kun w meczu Belgami wystąpi po raz setny w barwach klubu prowadzonego przez Marka Papszuna. - To mój pierwszy taki jubileusz, że mogę zagrać setny mecz dla klubu. To fajna sprawa, bo mecz o dużą stawkę. Nie mogę się go doczekać, obyśmy awansowali i to będzie najlepszy prezent na ten jubileusz - zakończył.

Pierwsze spotkanie z belgijską drużyną Raków rozgrywał w roli gospodarza na stadionie w Bielsku-Białej i skończył się ono wygraną wicemistrzów Polski 1:0 po bramce Andrzeja Niewulisa w 64. minucie.

KAA Gent - Raków Częstochowa. Gdzie i kiedy oglądać?

Rewanżowe spotkanie KAA Gent z Rakowem Częstochowa odbędzie się 26 sierpnia. Rozpoczęcie meczu zaplanowane jest na godzinę 20:00. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Relacja tekstowa będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.