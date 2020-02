Tydzień temu, w pierwszym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy, Wolverhampton rozgromił Espanyol 4:0, więc do rewanżu podszedł, jak pokazał czwartkowy mecz, nieco rozprężony. Angielski zespół cieszy się jednak z awansu, bo przegrał tylko 2:3, ale do śmiechu na pewno nie jest napastnikowi Wilków. 19-letni Pedro Neto mógł wykorzystać fatalne nieporozumienie obrońcy z bramkarzem, ale choć przejął piłkę po niedokładnym podaniu, to później nie trafił do pustej bramki. Wówczas na tablicy mieliśmy 87 minutę meczu i wynik 2:2, ale w doliczonym czasie angielska drużyna straciła gola.

Espanyol Barcelona - Wolverhampton Wanderers 3:2 (1:1)

1:0 Calleri 16'

1:1 Traore 22'

2:1 Calleri (k.) 57'

2:2 Doherty 79'

3:2 Calleri 90+1'

Ale nie tylko on fatalnie skiksował podczas rewanżowej kolejki. Wiele na sumieniu ma także Pierre Emerick Aubameyang, którego Arsenal odpadł już z rozgrywek, choć w ostatniej minucie meczu z Olympiakosem Gabończyk miał piłkę meczową.

Z rozgrywek odpadł także Ajax Amsterdam, zeszłoroczny półfinalista Ligi Mistrzów.

Losowanie par 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w piątek (28 lutego) o godz. 13:00. Ceremonia, jak zwykle, jest organizowana w szwajcarskim mieście - Nyon. Pierwsze mecze 1/8 finału LE zostaną rozegrane 12 marca, a rewanże tydzień później.