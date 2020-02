Robert Lewandowski był bohaterem wtorkowego meczu Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski zaliczył dwie asysty przy golach Serge'a Gnabry'ego oraz zdobył bramkę na 3:0. Niestety, mecz z Chelsea zakończył z kontuzją. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Bayernu Monachium, Polak doznał urazu kolana, który wykluczy go z gry na co najmniej cztery tygodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki fan Lewandowskiego marnuje talent?

Napastnik mistrza Niemiec i aktualny lider tabeli strzelców Bundesligi przeszedł dokładnie badania pod okiem klubowego lekarza, Hansa-Wilhelma Muellera-Wohlfartha po powrocie Bayernu z Londynu do Monachium. Okazało się, że napastnik doznał urazu kości piszczelowej w okolicach lewego kolana. Jego przerwa w grze potrwa minimum kilka tygodni. W samej Bundeslidze 31-latek opuści cztery starcia z Hoffenheim, Augsburgiem, Unionem Berlin i Eintrachtem Frankfurt. Dodatkowo udziału nie weźmie też w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, gdzie rywalem Bayernu będzie Schalke. Na boisku zabraknie go także w rewanżowym starciu z Chelsea. To nie wszystko - Lewandowski nie zagra też w marcowych meczach reprezentacji Polski, która 27.03 zmierzy się z Finlandią, a cztery dni później podejmie Ukrainę.

Boniek o kontuzji Lewandowskiego

Zbigniew Boniek, prezes PZPN, w rozmowie z Piotrem Koźmińskim w "Super Expressie" zdradził kulisy pogawędki z "Lewym", już po odniesieniu urazu przez napastnika Bayernu:

- Ale spokojnie. Rozmawiałem z nim wczoraj wieczorem, więc wiem, jak wygląda sytuacja. Jestem pewien, że za pięć tygodni będziemy mieć Roberta znów na boisku. Myślę, że będzie jak nowy, w takiej formie jak obecnie. Jeśli już musiało do tego dojść, jeśli Robert musiał doznać kontuzji, to lepiej, że stało się to właśnie teraz. Czasem bywa, że uraz pojawia się, gdy piłkarz jest w top formie, gdy jest "wyżyłowany". Ale jak mówię, skoro tak miało się zdarzyć, to dobrze, że teraz. W tym momencie mamy taki trochę martwy okres - powiedział Boniek. Już w maju reprezentacja Polski rozpocznie decydujące przygotowania do Euro 2020 i wówczas wszyscy oczekujemy, że Lewandowski będzie w najlepszej formie.

Lewandowski w aktualnym sezonie jest w niesamowitej fomie. W 33 spotkaniach strzelił aż 39 goli we wszystkich rozgrywkach.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl