Fatalne wieści dla Polski po meczu Ligi Mistrzów. Tak wygląda ranking UEFA

Olympiakos pokonał 1:0 Kairat Ałmaty w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Mecz był bardzo zacięty, ale triumf Grekom zapewnił Gelson Martins w 73. minucie. Portugalczyk dostał świetne podanie od Mehdiego Taremiego. Po tym trafieniu interweniował VAR, ale sędzia Juan Martinez ostatecznie wskazał na środek boiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Grecy odskakują Polsce w rankingu UEFA

Ten triumf Olympiakosu ma swoje konsekwencje w krajowym rankingu UEFA. Niestety to są złe wieści dla Polski, która aktualnie plasuje się na 12. lokacie i próbuje dogonić jedenastą Grecję. Ten triumf oznacza, że Grecy zyskali kolejne punkty do rankingu i po wtorkowym spotkaniu mają na swoim koncie 41,712 pkt.

Polska, która swoje mecze Ligi Konferencji rozegra w czwartek, ma 40,375 pkt. Przypomnijmy, że Grecy - tak samo jak my - mają cztery zespoły w europejskich pucharach.

Polska walczy o 11. miejsce w rankingu UEFA

O punkty dla Polski będzie trudno w nadchodzącej kolejce. Jagiellonia Białystok zagra z Rayo Vallecano, które pokonało już Lecha Poznań. Z kolei pogrążona w kryzysie Legia będzie mierzyła się z FC Noah. Raków Częstochowa podejmie Zrinjski Mostar, a Lech Poznań - FSV Mainz.

Na 10. miejscu w rankingu plasują się Czesi, którzy mają 4/5 drużyn w europejskich pucharach. Do tej pory uzbierali 44,300 pkt, czyli mają prawie cztery "oczka" więcej od Polaków. Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie nie uda nam się ich przegonić, ale strata do Greków wydaje się realna do osiągnięcia.

Nas próbuje dogonić Norwegia, która ma 2/5 drużyn w europejskich rozgrywkach i 38,387 pkt na swoim koncie, co oznacza, że traci do nas niecałe dwa pkt.

10. Czechy - 44,300 (4/5)

11. Grecja - 41,712 (4/5)

12. Polska - 40,375 (4/4)

13. Norwegia - 38,387 (2/5)

Co daje 11. i 12. miejsce w rankingu UEFA?

Jeśli Polska zajmie 11 lub 12 miejsce w rankingu UEFA, wtedy mistrz Polski zacznie bój po europejskie puchary od 4. rundy el. do Ligi Mistrzów. Drugi zespół będzie rywalizował od II rundy el. LM. Trzecia drużyna zacznie od III rundy el. Ligi Konferencji, a czwarta - od drugiej. Z kolei zdobywca krajowego pucharu zagra w IV rundzie el. Ligi Eurpy, czyli co najmniej będzie występować w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Zobacz też: Szczęsny wskoczy do bramki? Gruchnęły wieści ws. Garcii. "Baliśmy się"

Dopiero po zajęciu 10. miejsca w rankingu UEFA Polska miałaby zapewnione miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów.