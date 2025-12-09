Flick zdecydował ws. Lewandowskiego! Oto skład Barcelony na Ligę Mistrzów

Robert Lewandowski nie zagrał w ostatnim meczu ligowym Barcelony przeciwko Realowi Betis. W dodatku hat-tricka w tym spotkaniu zdobył występujący zamiast niego Ferran Torres. Można było mieć więc uzasadnione obawy dotyczące tego, czy kapitan reprezentacji Polski zagra w dzisiejszym meczu z Eintrachtem Frankfurt. Pisała o tym też hiszpańska prasa.

Flick zdecydował! Oto skład Barcelony

Tym bardziej że do tej pory Lewandowski w Lidze Mistrzów nie błyszczał - Polak w tym sezonie wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w tych rozgrywkach. Zresztą cała Barcelona spisuje się słabo. Do tej pory podopieczni Hansiego Flicka zdobyli tylko siedem punktów, co daje im dopiero 18. miejsce w tabeli fazy ligowej. Jeśli Barcelona nie zacznie wygrywać, to prawie na pewno nie zajmie miejsca w czołowej ósemce.

Już o 21:00 rozpocznie się mecz Barcelony z Eintrachtem Frankfurt. Poznaliśmy jedenastkę, którą pośle w bój Hansi Flick. Znalazło się w niej miejsce dla Roberta Lewandowskiego.

Oto skład Barcelony na to spotkanie:

Garcia - Balde, Eric, Cubarsi, Kounde - Pedri, Gerard Martin, Lamine Yamal, Raphinha, Fermin Lopez - Lewandowski

Do tej pory Barcelona potrafiła w Lidze Mistrzów stracić punkty w starciach z takimi zespołami jak Club Brugge (3:3), Chelsea (0:3) czy PSG (1:2). Do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki fazy ligowej. W nich Barcelona zagra przeciwko Eintrachtowi, Slavii Praga oraz FC Kopenhaga.

Mecz FC Barcelona - Eintracht Frankfurt rozpocznie się o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.