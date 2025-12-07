Szczęsny wskoczy do bramki? Gruchnęły wieści ws. Garcii. "Baliśmy się"

W sobotę FC Barcelona utrzymała prowadzenie w tabeli ligi hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka pokonał 5:3 Real Betis po hat-tricku Ferrana Torresa i golach Lamine'a Yamala oraz Roony'ego Bardghjiego. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny przesiedzieli to spotkanie na ławce rezerwowych. Tuż po zakończeniu meczu w sieci pojawiło się nagranie od El Chiringuito TV, które bardzo zmartwiło kibiców Barcelony.

Chodzi o Joana Garcię. Wspomniane źródło podało, że bramkarz Barcelony utykał, gdy wychodził z autokaru i szedł w kierunku lotniska. To mogło więc sugerować, że Garcia znów potencjalnie wypadłby z gry z powodu urazu. To też dałoby szansę na występ Wojciecha Szczęsnego w starciu z Eintrachtem Frankfurt w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Czy do tego faktycznie dojdzie? Są nowe informacje z Hiszpanii w tej sprawie.

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero oraz dziennik "Mundo Deportivo" zgodnie informują, że Garcia czuje się dobrze, a jego występ przeciwko Eintrachtowi nie jest zagrożony. "To po prostu zmęczenie po meczu i nic więcej" - czytamy. "Baliśmy się o Joana, ale zagra w Lidze Mistrzów" - pisze "Mundo Deportivo".

Szczęsny wszedł do bramki Barcelony po tym, jak Garcia zerwał łąkotkę w lewym kolanie w trakcie jednego z treningów Barcelony. Hiszpan wtedy wypadł z gry na blisko dwa miesiące. Warto dodać, że Szczęsny przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r. po to, by być zmiennikiem i mentorem dla mniej doświadczonego Garcii.

Warto dodać, że w przerwie meczu Barcelony z Betisem z boiska zszedł Alejandro Balde po tym, jak starł się z jednym z przeciwników. Obrońca też ma być gotowy na pucharową rywalizację z Eintrachtem.

Na razie Barcelona nie jest pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aktualnie Barcelona zajmuje 18. miejsce w fazie ligowej po tym, jak zgromadziła siedem punktów w pięciu meczach. W ostatnim spotkaniu Barcelona przegrała 0:3 z Chelsea na Stamford Bridge.

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Eintracht Frankfurt we wtorek o godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

