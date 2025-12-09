Niewiarygodne, co zrobił mistrz Polski w debiucie w LM! Leon czekał 978 dni

Skandowanie od pierwszej do ostatniej akcji wypełniających trybuny do ostatniego miejsca kibiców i ich wielka radość na koniec meczu. Reakcja fanów Bogdanki LUK Lublin podczas pierwszego meczu grupowego Ligi Mistrzów nie różniła się niczym od tej, gdy na początku maja świętowali tu historyczne i sensacyjne zdobycie mistrzostwa Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo BOGDANKA LUK Lublin pokonała Ślepsk Malow Suwałki. Marcin Komenda MVP spotkania

Pod koniec poprzedniego sezonu Bogdanka w debiucie w europejskich pucharach wywalczyła Puchar Challenge. Niektórzy mocno sceptycznie podchodzą do trzecich, najniższych rangą zmagań kontynentalnych, ale ekipa z Lublina pokazała, że był to dla niej rodzaj cennego oswajania się z taką rywalizacją. Zaraz po niej została mistrzem kraju, a we wtorkowy wieczór popisowo zainaugurowała występ w tych najbardziej prestiżowych zmaganiach.

Wilfredo Leon cztery razy triumfował w LM (w latach 2015-18 z Zenitem Kazań), a po raz ostatni aż do teraz brał udział w tych rozgrywkach 6 kwietnia 2023 r. Wtedy jego Sir Safety Perugia odpadała w półfinale, ustępując Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Gdy rok temu przyjmujący reprezentacji Polski przenosił się do Lublina, to wiele osób sądziło, że na dłużej żegna się z LM. Okazało się, że byli w dużym błędzie.

Leon we wtorek po raz kolejny przypomniał, że na ważne mecze mobilizuje się wyjątkowo. Zdobył 18 punktów, gnębiąc rywali nie tylko atakami, ale i potężnymi serwisami.

To właśnie gdy on pojawił się w polu zagrywki w pierwszym secie, to gospodarze odskoczyli na bezpieczną przewagę 20:17. Wcześniej też przeważnie prowadzili nieznacznie, ale w połowie partii Halkbank doprowadził do remisu.

Na pierwszej odsłonie zakończyły się jakiekolwiek nadzieje ekipy z Ankary na równorzędną walkę w tym spotkaniu. Wtedy jeszcze świetnie spisywał się atakujący weteran Cwetan Sokołow, ale od drugiej partii turecki zespół był bezradny i całkowicie zdominowany.

Sytuacja była tak beznadziejna dla Halkbanku, że trener Radostin Stojczew w pewnym momencie zaskoczył wszystkich, posyłając na parkiet Aleksandra Śliwkę. A był to dlatego tak bardzo zaskakujące, że przyjmujący reprezentacji Polski dopiero niedawno wznowił treningi po poważnej kontuzji stopy, której doznał na treningu w lipcu przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku.

Przed wtorkowym meczem Śliwka brał udział tylko w pierwszej części rozgrzewki. Potem zawodnik, który w poniedziałek ogłosił, że został po raz pierwszy ojcem, tylko podawał piłkę kolegom z zespołu. W trakcie spotkania pojawił się tylko na chwilę, by dać oddech Matejowi Kazijskiemu. Okazało się jednak, że to nic nie dało – Bogdanka w trzecim secie po prostu dobiła rywala bez litości.