Klęska Realu Madryt. Tak zareagował Hansi Flick

26 października br. Real Madryt wygrał 2:1 z Barceloną po golach Kyliana Mbappe i Jude'a Bellinghama. Gdy zaczynała się listopadowa przerwa na mecze reprezentacji, to Real był liderem ligi hiszpańskiej z przewagą pięciu punktów nad Barceloną. Od tego czasu Real wygrał tylko jeden z czterech ligowych meczów - jedyny triumf to 3:0 z Athletikiem. W niedzielę Real Madryt przegrał 0:2 z Celtą Vigo, a Barcelona wygrała 5:3 z Realem Betis. Teraz to Barcelona prowadzi w lidze hiszpańskiej i ma cztery punkty więcej od Realu.

Tak Flick zareagował po porażce Realu Madryt. "Dostałem wiadomość"

W tym tygodniu Barcelona i Real Madryt rywalizują w fazie ligowej Ligi Mistrzów, odpowiednio z Eintrachtem Frankfurt oraz Manchesterem City. Hansi Flick pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej, a jeden z dziennikarzy zapytał go o porażkę Realu.

- Wyszło to tak, jak przy ostatnim meczu. Leżałem w łóżku i dostałem wiadomość na ten temat. Ale my chcemy skupić się na sobie. Nie chcę tracić energii, chcę ją zachować dla naszej drużyny. Nie patrzymy na rywalizację, nie chcę o tym mówić. Jesteśmy skoncentrowani i wiemy, że długa droga przed nami. Mamy więcej punktów, ale sezon trwa. Pod koniec zeszłego sezonu byliśmy fantastyczni. Atletico Madryt i Villarreal mocno naciskają. Teraz jednak liczy się Liga Mistrzów - powiedział.

Barcelona zagra jeszcze dwa ligowe mecze w tym roku, a jej rywalami będą Osasuna (13.12) i Villarreal (21.12). Z kolei Real Madryt ma przed sobą spotkania z Deportivo Alaves (14.12) i Sevillą (20.12).

Lewandowski na ławce rezerwowych w Lidze Mistrzów? To możliwe

Jakie będą wybory Flicka na niektórych pozycjach? Trener Barcelony przyznał wprost, że Joan Garcia jest jego numerem jeden, a Marc-Andre ter Stegen może być już w kadrze na spotkanie z Eintrachtem. Wcześniej hiszpańskie media podawały, że Garcia utykał po spotkaniu z Betisem, natomiast było to "zmęczenie po meczu".

Prawdopodobnie w wyjściowym składzie Barcelony znajdzie się Ferran Torres, który strzelił trzy gole w ostatniej rywalizacji z Betisem. To by oznaczało, że w drugim kolejnym spotkaniu Robert Lewandowski będzie rezerwowym.

