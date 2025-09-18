FC Barcelona rozpoczyna rywalizację w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej zagra na wyjeździe z Newcastle United, osłabiona brakiem m.in. Lamine'a Yamala (nie wyleczył urazu doznanego na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii). A niepewność dotyczy sytuacji Roberta Lewandowskiego.

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

FC Barcelona zagra z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Co z Robertem Lewandowskim?

Na początku sezonu Polak zmagał się z urazem. Przez to był wpuszczany z ławki rezerwowych, a w ostatnim meczu ligowym przeciwko Valencii (6:0) dał popis, strzelając dublet. Co może mu pozwolić wygryźć z podstawowego składu Ferrana Torresa.

Hiszpańskie (i hiszpańskojęzyczne) media nie są jednogłośne w tej kwestii. Część z nich widzi Polaka w pierwszym składzie, jednak część wskazuje na reprezentanta Hiszpanii. Na tego drugiego stawia m.in. katalońskie dziennik "Sport". Co do Wojciecha Szczęsnego, to widzą go w roli zmiennika Joana Garcii.

Jakie jeszcze dylematy wydaje się mieć trener Hansi Flick? Jeden dotyczy obsady środka obrony, mianowicie tego, kto zagra obok Pau Cubarsiego. Nie wiadomo też, czy do gry od pierwszej minuty będzie zdolny Frenkie de Jong, którego może zastąpić Marc Casado. Plus pojawia się pytanie o zastępcę dla Yamala na skrzydle - głównie wskazuje się na Marcusa Rashforda.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Newcastle United w Lidze Mistrzów:

wg "Sportu": Joan García - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri- Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

wg "Marki": Joan Garcia - Jules, Kounde, Ronald Araujo, (brakuje drugiego stopera - red.), Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

wg "AS-a": Joan Garcia - Jules, Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

wg "Sports Illustrated": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Marc Casado, Pedri - Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

wg DAZN: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Marc Casado, Pedri - Roony Bardghji, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Ferran Torres

wg tribuna.com: Joan Garcia - Jules Kounde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Marc Casado, Pedri - Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

Czas pokaże, czy polski napastnik znajdzie się w wyjściowym składzie. Mecz Ligi Mistrzów Newcastle United - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 18 września o godz. 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.