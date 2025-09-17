Trzęsienie ziemi w Pogoni Szczecin. Słowa Grosickiego poszły w świat

Kolendowicz pierwszym trenerem "Portowców" był od sierpnia 2024 roku, jednak z klubem związany był znacznie dłużej. Pracował tam od przeszło dekady, w ostatnich latach pełniąc funkcję asystenta w sztabach Kosty Runjaicia i Jensa Gustafssona. Jako szkoleniowiec poprowadził Pogoń w 44 spotkaniach, a jego bilans to 23 wygrane, 7 remisów i 14 porażek.
Niestety dla fanów Pogoni, choć klub pod rządami Alexa Haditaghiego wydał na transfery 4,74 mln euro, to zespół na początku sezonu 2025/2026 gra w kratkę. Po ośmiu kolejkach zajmuje dziewiątą pozycję w tabeli, a cierpliwość nowego właściciela wobec trenera dobiegła końca, gdy drużyna przegrała 0:1 z Koroną Kielce. Kolendowicz we wtorek został zwolniony, a nazajutrz kilka słów do niego postanowił napisać Kamil Grosicki.
"Ciężko żegna się osoby, które odegrały tak ważną rolę w mojej piłkarskiej drodze. Ta decyzja boli, bo to nie tylko porażka trenera, ale też nasza, całej drużyny. Robert, dziękuję Ci za wszystko. Pamiętam, jak 4 lata temu to właśnie z Tobą odbyłem pierwszą rozmowę i pierwszy indywidualny trening, kiedy byłeś asystentem trenera Runjaica. Od początku wiedziałem, że mogę Ci zaufać" - napisał 97-krotny reprezentant kraju, jasno dając do zrozumienia, jak ważną rolę w jego powrocie do Pogoni odegrał Kolendowicz.
"Byłeś dla mnie nie tylko trenerem, ale przede wszystkim przyjacielem. Masz ogromny charakter i zasady, które zawsze podziwiałem. Wierzę, że to dopiero początek Twojej trenerskiej drogi i że osiągniesz jeszcze wiele. Trzymam kciuki i życzę Ci samych sukcesów. Dziękuję, Trenerze" - zakończył popularny "TurboGrosik".
Pogoń Szczecin jeszcze nie wybrała następcy Kolendowicza, a zespół w następnym meczu poprowadzi jego dotychczasowy asystent Tomasz Grzegorczyk. Nie znaczy to jednak, że wkrótce nie poznamy nazwiska nowego szkoleniowca.
"Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, "Portowcy" najchętniej zatrudniliby Philippe'a Clementa. Belg to doświadczony, utytułowany szkoleniowiec. Aż cztery razy zdobywał mistrzostwo Belgii (3x Club Brugge, 1x Genk), a w dodatku od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku prowadził AS Monaco. Jego ostatnim klubem byli szkoccy Rangersi, których poprowadził w 86-ciu meczach, wykręcając średnią punktową 2,09 pkt na mecz. Ogólnie jako szkoleniowiec ma na koncie też 19 meczów w Lidze Mistrzów i 35 w Lidze Europy" - napisał dziennikarz Sport.pl, Bartosz Królikowski.
