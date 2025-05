Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Wtedy ma wrócić

Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją, przez którą opuścił półfinałowy mecz FC Barcelony z Interem Mediolan (3:3) w Lidze Mistrzów. Do rewanżu zostało pięć dni, a napastnik toczy walkę z czasem, aby być gotowym do gry. Jakie ma na to perspektywy?

Robert Lewandowski zagra w rewanżu z Interem Mediolan? Oto najnowsze doniesienia

Na ten temat wypowiedział się dziennikarz Tomasz Włodarczyk. - Jest szansa, że Lewandowski wróci na rewanż. Wydaje mi się, że będzie w 100 proc. gotowy na El Clasico, a teraz jest wykonywana duża praca, by był do dyspozycji Hansiego Flicka na mecz z Interem. [...] Najnowsza diagnoza jest taka, że prawdopodobnie wróci - oznajmił w programie "Z tego, co słyszę" na kanale Meczyki.pl na YouTube.

Podobne wieści przekazał dziennik "AS". "Lewandowski i Balde: cel Mediolan" - czytamy w tekście autorstwa Javiego Miguela. "Sztab medyczny zamierza dać (Polakowi - red.) zielone światło w poniedziałek i wysłać go do Mediolanu, chociaż jego szanse na grę w pierwszym składzie są stosunkowo niewielkie. Pomysł jest taki, aby siedział na ławce rezerwowych i mógł pomóc drużynie w drugiej połowie, jeśli zajdzie taka potrzeba" - dodano.

O tym, że napastnik nie będzie w pełni gotowy na ewentualny występ w stolicy Lombardii, poinformował również dziennikarz Toni Juanmarti. "Gdyby Lewandowski miał przyjechać, nie byłby na 100 proc. przygotowany" - napisał w serwisie X.

Co zrobi Hansi Flick ws. Roberta Lewandowskiego?

Zatem Flick ma twardy orzech do zgryzienia, bowiem pięć dni po rewanżu z Interem FC Barcelonę czeka ligowe starcie z Realem Madryt, mogące w praktyce przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Dla Niemca najlepszym scenariuszem byłoby, aby jego zespół zapewnił sobie awans do finału LM bez konieczności wprowadzania Polaka, który wróciłby dopiero na El Clasico.

Na pewno Robert Lewandowski przydałby się w obu tych spotkaniach, w końcu z 40 golami (plus trzy asysty) w 48 występach jest w obecnym sezonie najlepszym strzelcem FC Barcelony.