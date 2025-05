Zieliński reaguje po remisie z Barceloną. Wymowne

Piłkarze Interu Mediolan nie wykorzystali sporej szansy na przybliżenie się do finału Ligi Mistrzów. Mediolańczycy w pierwszym pojedynku prowadzili na wyjeździe z FC Barceloną 2:0 i 3:2, ale ostatecznie zremisowali 3:3. "To był mecz, który przejdzie do historii piłki nożnej. Inter Mediolan prowadził w Barcelonie już 2:0, ale wówczas do gry wkroczył Lamine Yamal, który w najlepszy możliwy sposób uczcił swój setny występ w katalońskich barwach. Ostatecznie kibice zobaczyli aż sześć goli, a przed rewanżowym półfinałem Ligi Mistrzów kwestia awansuje do finału nadal jest sprawą otwartą" - pisał Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl w relacji z meczu.

Piotr Zieliński zareagował na mecz FC Barcelona - Inter Mediolan. Prawie 40 tys. polubień

W 81. minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, ale niczym specjalnym się nie wyróżnił. Drugi reprezentant Polski Nicola Zalewski całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.

Piotr Zieliński po spotkaniu zamieścił wpis na swoim profilu na Instagramie. Opublikował kilka zdjęć z meczu z FC Barceloną - m.in. z Wojciechem Szczęsnym i Nicolą Zalewskim. W opisie zdjęć Zieliński umieścił tylko trzy emotikony (dwa serduszka i napięty biceps). Do czwartku do godz. 11 wpis Polaka polubiło ponad 42 tys. osób.

Piotr Zieliński w tym sezonie zagrał w 35 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Jego bilans to: dwa gole i trzy asysty.

Inter Mediolan w sobotę, 3 maja (godz. 20.45) wraca do gry w Serie A. Drużyna Simone Inzaghiego zmierzy się u siebie z Veroną.

Natomiast już we wtorek 6 maja (godz. 21) rewanż w półfinale Ligi Mistrzów: Inter Mediolan - FC Barcelona. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.