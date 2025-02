Koszmar City trwa! Pep Guardiola ogłosił po klęsce z Realem Madryt

Aktualny sezon jest dla Manchesteru City katastrofalny. Klub podnosi się w lidze i plasuje się na czwartym miejscu za... Nottingham Forest, do którego traci trzy punkty, a do lidera - Liverpoolu aż siedemnaście. Ponadto triumfator Ligi Mistrzów 2022/23 właśnie pożegnał się z tymi rozgrywkami w 1/16 finału. Manchester City poległ 3:6 w dwumeczu z Realem Madryt, a w rewanżu pogrążył go Kylian Mbappe, strzelając hat-tricka.

Pep Guardiola zaskoczył. "Byliśmy niezwykli, ale to już przeszłość"

Na pomeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola zabrał głos nt. tego, co się stało. Ku zdziwieniu wszystkich Hiszpan wyznał wprost, że Manchester City nie jest już wyjątkowy. "Byliśmy niezwykle niezwykli, ale to już przeszłość" – powiedział wprost, cytowany przez Reuters. "Będziemy mieli czas, aby pomyśleć o (odbudowie - red.). Łatwo jest teraz wyciągać pochopne wnioski" - dodał.

"Porażka u siebie była trudna do przełknięcia, a ta jest jeszcze trudniejsza. Ale Real Madryt jest bardzo dobry i wiemy o tym. Z czasem wszyscy zaakceptujemy rzeczy takimi, jakie są" - kontynuował.

"Mamy jeszcze 14 meczów do końca sezonu i zmierzymy się z tym tak, jak powinniśmy. Pomyślmy o Premier League i Pucharze Anglii. Postaramy się być w tych rozgrywkach ponownie w przyszłym sezonie" - podkreślił.

Trener Manchesteru City pochwalił Real Madryt

Pep Guardiola wypowiedział się także nt. swoich rywali - Realu Madryt. "Nie byliśmy w stanie powstrzymać Mbappe. Wygrała lepsza drużyna, która na to zasłużyła. W poprzednich sezonach radziliśmy sobie całkiem nieźle, ale w tym roku nie mamy dobrego startu. Musimy się uczyć" - kontynuował.

"Poprawili się, ponieważ teraz więcej biegają. Naciskają wysoko i są bardzo dynamiczni. Nie mam nic więcej do powiedzenia, zasłużyli na to. Zaakceptuj to i tyle" - wyznał.

Dlatego Haaland nie zagrał z Realem Madryt

Guardiola zabrał również głos nt. absencji Erlinga Haalanda, który nie zagrał w tym spotkaniu. Zastąpił go bohater ostatniego, wygranego 5:0 meczu z Newcastle - Egipcjanin Omar Marmoush. "Erling próbował wczoraj trenować, ale bardzo cierpiał po starciu z Newcastle. Bolało, gdy chodził, gdy próbował wchodzić i schodzić po schodach" – powiedział Guardiola.

"Dziś rano powiedział mi, że nie jest gotowy, że nie czuje się dobrze. Plan był taki, żeby spróbować, żeby uzyskać lepszy wynik niż w Manchesterze, ale biorąc pod uwagę jego stan, nie była to najlepsza opcja" - zakończył.