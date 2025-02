Świątek po meczu wzięła mikrofon. Cały świat usłyszał. Rosjanin się wściekł

Iga Świątek (2. WTA) pokonała Ukrainkę Dajanę Jastremską 7:5, 6:0, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dubaju. Jej rywalką w walce o półfinał będzie 14. na świecie Mirra Andriejewa, jeden z największych nowych talentów kobiecego tenisa.

Rosjanka musiała rozegrać w środę aż dwa mecze w Emiratach Arabskich - drugiej (z Marketą Vondrousovą 7:5, 6:0) i trzeciej rundy (z Peyton Stearns 6:1, 6:1). To dlatego, że we wtorek plany organizatorów storpedowała pogoda i część spotkań została przełożona.

Trudny bój w Cincinnati

Świątek i Andriejewa miały już okazję mierzyć się na korcie. W połowie sierpnia ubiegłego roku, tuż przed US Open, Polka trafiła na Rosjankę w ćwierćfinale zawodów WTA 1000 w Cincinnati. Nie był to łatwy występ dla naszej tenisistki.

Nastoletnia Andriejewa lepiej weszła w tamten pojedynek. Grała bardzo agresywnie i szybko przełamała naszą tenisistkę. Ta z kolei była pasywna w wymianach, a do tego popełniała kolejne niewymuszone błędy. Z minuty na minutę rywalka Świątek czuła się coraz swobodniej na korcie.

A przecież już przed meczem buńczucznie odpowiadała dziennikarzom: "Wiem, z kim gram w następnym meczu. Czuję, że jestem na to gotowa. Jasne, jest numerem jeden na świecie, ale jest także człowiekiem i nie sądzę, że jest tam coś wyjątkowego. Oczywiście, gra świetnie, z dużą pewnością siebie. To tak jak ja. Ja również jestem pewna siebie".

To nie było czcze gadanie. Andriejewa świetnie serwowała i do końca seta utrzymała przewagę przełamania. W ostatnim gemie obroniła dwa break pointy na swoich warunkach - za pomocą asów. Po 54 minutach w Ohio zanosiło się na sensację, gdy zamknęła seta wynikiem 6:4.

Andriejewa zaskoczyła

Komentatorzy Canal+ Sport nie kryli wówczas zdziwienia. - Jestem trochę zdziwiony, że nie widać żadnego stresu, zdenerwowania u Rosjanki. Mówiła, że zagra bez kompleksów, ale jedno to mówić, a drugie to wyjść na kort i grać z taką swobodą - usłyszeliśmy w trakcie transmisji.

Po pierwszym secie Iga Świątek udała się na przerwę toaletową, a na kort wróciła odmieniona. Grała precyzyjniej, szybciej, a zarazem popełniała mniej błędów. Mirra Andriejewa nie nadążała za takim sposobem gry - kolejny zepsuty forhend i pierwsze przełamanie dla ówczesnej numer jeden kobiecego tenisa. To wystarczyło, by wygrać partię 6:3.

- Nie mogłam grać w taki sam sposób, jak zawsze. Czułam, że gramy na podobnym poziomie. Każdy punkt miał znaczenie. Potrzebowałam nieco bardziej naciskać na rywalkę. Starałam się być bardziej aktywna w drugim i trzecim secie. Granie tym samym tempem nie było wystarczające - tłumaczyła po meczu Polka, co zmieniła po pierwszej partii.

Decydujący set to jednak nie była formalność, bo Andriejewa się nie poddała. Serwowała jak szalona, trafiając często pierwszym podaniem. Świątek odpowiadała tym samym, do stanu 5:5 żadna z tenisistek nie doczekała się nawet jednej szansy na przełamanie.

W końcówce górą było doświadczenie. W jedenastym gemie Mirra Andriejewa popełniła trzy niewymuszone błędy. Przy jej serwisie zrobiło się 15:40. Poddenerwowana nastolatka rzuciła rakietą o kort. - Jest presja, jest sypiąca się Andriejewa - ocenił wówczas komentator Canal+ Sport.

Po chwili Rosjanka pospieszyła się przy bekhendzie i raz jeszcze wyrzuciła piłkę poza linię boczną. Straciła podanie i ponownie wypuściła rakietę z rąk. To jednak nie był wcale koniec emocji! Dlaczego?

Jest 6:5, Świątek serwuje, by domknąć spotkanie, a niespodziewanie jej młodsza przeciwniczka resztkami sił doprowadza do break pointa. Wtedy jednak faworytka zaimponowała. Najpierw pomogło jej podanie, a na koniec gra w defensywie. - Ale się wybroniła! Przygotowanie motoryczne Igi jest momentami kluczowe - usłyszeliśmy na koniec meczu, gdy Polka dochodziła do kolejnych płaskich zagrań Rosjanki.

Iga Świątek potrzebowała aż dwóch godzin i 40 minut, by pokonać wtedy Mirrę Andriejewą 4:6, 6:3, 7:5. Dzień później w półfinale trafiła na Arynę Sabalenkę, której uległa 3:6, 3:6.

Wymowne słowa Świątek

Po meczu z Andriejewą w Cincinnati Świątek zabrała także głos w sposób, który został mocno zapamiętany w środowisku tenisowym. Stojąc jeszcze na korcie udzieliła wywiadu stacji Sky Sports. Dopytywana przez reporterów, czy kalendarz WTA powinien zostać zmieniony, przyznała: "Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć".

Wielu ekspertów chwaliło Polkę za tamtą wypowiedź. Jej słowa z Cincinnati zostały wyróżnione m.in. w plebiscycie Sport.pl "The best of Iga". - Uwagi były trafne i odważne, jak na zawodniczkę z numerem jeden w rankingu - tłumaczył nasz juror Jon Wertheim, redaktor naczelny "Sports Illustrated".

Inną optykę wybrał wówczas m.in. były lider rankingu ATP Jewgienij Kafielnikow. "Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to?" - taki post wstawił Kafielnikow na portalu X. Od tego momentu Rosjanin wykorzystuje każdą okazję, by przyczepić się do naszej tenisistki.

Kafielnikow, co nie dziwi, ciepło wypowiada się zaś o Andriejewej. W czwartek 17-latka z Krasnojarska będzie rywalizować od godziny 11:00 czasu polskiego ze Świątek o półfinał turnieju WTA 1000 w Dubaju. Transmisja w Canal+ Sport, relacja w Sport.pl.