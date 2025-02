Co za blamaż! Znaleźli winnych kompromitacji Manchesteru City

Manchester City w środowy wieczór bardzo zawiódł swoich kibiców. Można odpaść z Ligi Mistrzów, przegrywając z Realem Madryt, ale nie w tak fatalnym stylu. Anglicy przegrali 1:3 i byli drużyną zdecydowanie słabszą. - Chociaż do przerwy obie drużyny miały po 50 proc. posiadania piłki, to tylko jedna z nich robiła z tego pożytek. Dość powiedzieć, że Manchester City w pierwszej połowie nie oddał celnego strzału na bramkę Coutroisa. W środku pola nie radzili sobie Gonzalez i Guendogan. Na skrzydłach bezradni byli Savinho i Foden, a z przodu zagrożenia nie tworzyli Silva i Marmoush - pisał w relacji z meczu Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Anglicy mocno krytykują piłkarzy Manchesteru City

Angielski media nie pozostawiły suchej nitki na Manchesterze City. - Bez Haalanda, bez nadziei! Khusanov i Gvardiol przewodzą defensywnej katastrofie, a żałośni mistrzowie Guardioli są zmiażdżeni na Bernabeu - to tytuł artykułu z "Goal.com". Dziennikarze tego portalu w ocenach w skali 1-10 aż czterem piłkarzom dali tylko "4". Abdukodir Khusanov zasłużył nawet na "3".

"To było przerażające miejsce, by zadebiutować w Lidze Mistrzów, zwłaszcza na nieznanej pozycji. Był torturowany od początku do końca. Vinicius obdzierał go żywcem ze skóry, a Mbappe dosłownie przejeżdżał obok niego. Jego podania były również niedbałe" - pisze "Goal.com" o Khusanovie, który kosztował Manchester City aż 40 milionów euro.

Oberwało się też mocno innym obrońcom.

"Zatrzymał Mbappe na początku meczu, ale Francuz zemścił się przy drugim golu, ponieważ Chorwat przypominał Jerome'a Boatenga w meczu z Lionelem Messim sprzed 10 lat, gdy gwiazda FC Barcelony rzuciła go na ziemię" - piszą dziennikarze o Josko Gvardioli i dają mu ocenę "4".

"Zbyt wolny, by ścigać się z Mbappe lub przejąć podanie Asencio przy pierwszym golu. Próbował zrekompensować to kilkoma ważnymi blokami, ale szkody już zostały wyrządzone" - dodają o Rubenie Diasie, który otrzymał taką samą notę, co Gvardiol.

Dziennikarze krytykują też Guardiolę. "Miał pecha z powodu kontuzji Haalanda i Stonesa, ale sposób, w jaki jego zespół poddał się tak potulnie, nie świadczy o nim dobrze" - pisze "Goal.com".

Tymczasem według "Manchester Evening News" najsłabszym zawodnikiem meczu Real Madryt - Manchester City był środkowy pomocnik Ilkay Gundogan.

"Wyglądał na pokonanego i regularnie był pokonywany przez szybkich rywali, którzy regularnie zostawiali go w tyle" - piszą eksperci i dają mu najniższą ocenę w zespole - "4".

Niemiecki pomocnik był też krytykowany przez "Express.co".

"Bez wątpienia to jego ostatni mecz Ligi Mistrzów w koszulce City. Udało mu się poradzić sobie z nie mającymi chęci gry - piłkarzami Newcastle w weekend, ale wobec tempa, mocy i precyzji trzech pomocników Realu Madryt, Gundogan był od nich daleko" - piszą dziennikarze i dają mu ocenę "3".

Identyczną, najsłabszą notę w zespole otrzymali też Bernardo Silva oraz Savinho.

"Nie po raz pierwszy w tym sezonie był zmęczony i wyglądał na niezrównoważonego, goniąc cienie w samym sercu boiska. Fantastyczny pomocnik, ale jego dni w koszulce City wyglądają, jakby dobiegały końca. Brak jego energii w pomocy był widoczny w trakcie wyczerpującej psychicznie i fizycznie kampanii" - piszą dziennikarze o Silvie.

"Nie zawsze doceniano jego występy w koszulce City w tym sezonie, ale dziś pokazał się najgorzej. Nieobecny w ostatniej tercji boiska i zbyt często wystawiał swojego obrońcę na niebezpieczeństwo. Taki piłkarz jak Savinho musi być konsekwentny" - dodają.

Teraz Manchester City wróci do rozgrywek ligowych. Już w niedzielę, 23 lutego czeka go kolejne trudne zadanie, bo zmierzy się u siebie z liderem Premier League - Liverpoolem. Początek meczu o godz. 17.30.