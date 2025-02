Ujawnili, na co Manchester United wydał miliony. Porażające

Dla Manchesteru United bieżący sezon wygląda jak wyjątkowo nieśmieszny żart. Zespół po 25. kolejce i porażce 0:1 z Tottenhamem osunął się na 15. miejsce w ligowej tabeli. Przyjście Rubena Amorima nie naprawiło jak dotąd bałaganu pozostawionego przez Erika ten Haga. Portugalczyk zaliczył zaledwie 10 zwycięstw w swoich dotychczasowych 21 meczach w roli szkoleniowca "Czerwonych Diabłów", z czego tylko cztery w Premier League (ma też dwa remisy i dziewięć porażek). Do tego z Wysp docierają pogłoski o jego nie najlepszych relacjach z szatnią.

United (prawdopodobnie) nie spadnie. Na tym koniec plusów

Właściwie jedynym pozytywem jest chyba to, że United mają 12 pkt przewagi nad strefą spadkową i spadek z ligi raczej im nie grozi. Jak się jednak okazuje, ich kłopoty nie dotyczą wyłącznie samego boiska. Niezbyt dobrze jest także w rachunkach, czego dowodem jest raport finansowy opublikowany przez klub w środę 19 lutego. Co w nim znajdziemy?

Okazuje się, że przez ostatni rok mocno ucierpiały przychody klubu. Za trzy ostatnie miesiące 2024 roku Manchester zarobił 198,7 mln funtów, co jest kwotą o 12 proc. mniejszą niż rok wcześniej za ten sam okres (225,8 mln). Z kolei zysk operacyjny spadł z ponad 27 mln funtów do zaledwie 3,1 mln funtów. Na to akurat spory wpływ miały liczne zmiany wśród najważniejszych osób w zespole.

Zmiana trenera pochłonęła miliony. Druzgocące dane

Mowa oczywiście przede wszystkim o zmianie trenera. Jak się okazuje, zwolnienie Erika ten Haga było dla Manchesteru United niezwykle kosztowne. Według raportu klub rozstając się z Holendrem i jego sztabem musiał wypłacić im aż 10,4 miliona funtów. To jednak nie wszystko, gdyż z klubu w podobnym momencie odszedł także dyrektor sportowy Dan Ashworth, a jego odprawa kosztowała kolejne 4,1 miliona funtów. Daje to aż 14,5 mln funtów łącznie. Co więcej, mówi się (choć tego w raporcie nie ma), że zatrudnienie Rubena Amorima to wydatek rzędu nawet 10,6 mln funtów. Czyli zmiana trenera i dyrektora sportowego w klubie mogła kosztować Manchester aż 25,1 mln funtów.