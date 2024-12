"Lewandowski stał się wrogiem". Hiszpanie trąbią o jednym przed Ligą Mistrzów

Już w środę 11 grudnia dojdzie do hitu 6. kolejki Ligi Mistrzów - Borussia Dortmund podejmie na własnym stadionie FC Barcelonę. Oczy wielu kibiców i to nie tylko sympatyków katalońskiej ekipy, będą zwrócone na Roberta Lewandowskiego. To właśnie Polak może być bohaterem zbliżającego się starcia. Co do tego wątpliwości nie ma "Mundo Deportivo", które przedstawiło statystyki Polaka przeciwko byłej ekipie. "Stał się jej regularnym wrogiem" - czytamy.

