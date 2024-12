Tak Hiszpanie piszą o tym, co się dzieje w Barcelonie. Chodzi też o Lewandowskiego

Barcelona zremisowała z Betisem i oznacza to, że czwarty raz na pięć ostatnich meczów LaLiga straciła punkty. Piłkarze Hansiego Flicka mają ewidentne problemy z powrotem do najlepszej dyspozycji, a kataloński "Sport" twierdzi, że "stracili kontrolę" nad swoją grą. Dotyczy to również Roberta Lewandowskiego.

