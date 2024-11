Lewandowski całkowicie skreślony. Tymi słowami rozpętał burzę w Hiszpanii

FC Barcelona we wtorek zmierzy się w Lidze Mistrzów z francuskim Stade Brest. Będzie to szczególny wieczór dla Roberta Lewandowskiego. Stanie wówczas przed kapitalną szansą, by osiągnąć magiczną granicę stu bramek w tych rozgrywkach, co dotąd udawało się tylko Cristiano Ronaldo i Lionelowi Messiemu. Podczas gdy cała Europa spogląda na Polaka, na jednym z hiszpańskich ekspertów większe wrażenie robi inny gwiazdor Katalończyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Sobański komentuje porażkę z Warszawą. "Szanse były, ale ich nie wykorzystywaliśmy"

Lewandowski? Hiszpański ekspert ma innego bohatera. "Jest najlepszy"

Dość zaskakującą tezą w progranie "El Tercer Tiempo" na antenie Movistar Plus+ podzielił się były napastnik Realu Madryt czy Realu Saragossa - Jorge Valdano. W trakcie dyskusji poruszono temat braków kadrowych FC Barcelony. Najbardziej dotkliwa jest nieobecność Lamine'a Yamala, który doznał kontuzji w meczu z Crveną zvezdą i pauzował w dwóch ostatnich spotkaniach. Zdaniem eksperta nie jest to tak wielki problem. Dlaczego?

Wszystko dzięki godnemu zastępcy, jakim jest Dani Olmo. Ściągnięty tego lata za 55 mln euro reprezentant Hiszpanii usłyszał pod swoim adresem nie lada komplement. - Nieobecność Lamine'a Yamala powoduje szereg konsekwencji, na przykład przeniesienie Olmo na jedno skrzydło. Dani Olmo może grać, gdzie chce. Może grać jako środkowy napastnik, na prawej i na lewej stronie... Gorzej, gdy nie gra. On zapewnia zespołowi niezwykłą płynność. Jest najlepszym transferem, jakiego Barca dokonała od dziesięcioleci - stwierdził Valdano.

Kibice Barcelony nie mogli uwierzyć po tych słowach o Olmo. "Matka moja!", "Człowieku"

Teza jest wyjątkowo śmiała, zważywszy, że Olmo zagrał w Barcelonie jedynie dziewięć meczów. Strzelił co prawda pięć goli w zaledwie 450 minut (średnio trafia raz na 90), ale na takie podsumowania zdaje się być jeszcze za wcześnie.

Słowa Valdano wywołały zatem burzę w mediach społecznościowych. W komentarzach na platformie X fani od razu przypomnieli o innych wybitnych graczach sprowadzonych w nieodległej przeszłości do klubu. "Najlepszy od dziesięcioleci? Matko moja!", "Człowieku, Olmo to wspaniały nabytek, który, mam nadzieję, pokaże to przez następne lata, to oczywiste. Ale nie można powiedzieć, że był to najlepszy transfer od dziesięcioleci... Ronaldinho, Eto'o, Luis Suarez, Neymar, Rivaldo, Deco, Lewandowski...", "Ronaldinho, Neymar, Luis Suarez... Przypuszczam, że musiał o nich zapomnieć" - mogliśmy przeczytać.