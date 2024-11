Oto co w Hiszpanii myślą o Lewandowskim. Kilka słów prawdy. "Czekamy"

"Nienaganny. Strzelanie goli to jego misja i on je strzela", "Wciąż trafia wszystko, co dostanie" - tak hiszpańskie media komplementowały Roberta Lewandowskiego po ostatnim meczu ligowym. I choć FC Barcelona jedynie zremisowała 2:2 z Celtą Vigo, to Polak dopisał kolejne trafienie do konta. Był to już jego 20. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki temu trafieniu przeszedł do historii. To już 14. sezon z rzędu, w którym strzela minimum 20 bramek. Takiej serii nie miał nawet genialny Leo Messi, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w dziejach.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów przegrała z Suwałkami. Jakub Bucki: Nie dowieźliśmy

Hiszpański dziennikarz zachwycony Lewandowskim. "Spektakularny"

Po poprzednim dość przeciętnym sezonie, wiele osób skreślało Lewandowskiego z wielkiego futbolu i zsyłało go na sportową emeryturę. Ale ten pod wodzą nowego szkoleniowca, Hansiego Flicka, na nowo odżył. Teraz niemal wszystkie media i eksperci zachwycają się popisami i formą Polaka.

W ich gronie znajduje się też Ferran Martinez, dziennikarz "Mundo Deportivo", który na co dzień pisze o Barcelonie. - Lewandowski jest w tym roku spektakularny. Jesteśmy zachwyceni jego grą, oby tak dalej! - podkreślał Hiszpan w rozmowie z TVP Sport. Ale na tym nie zakończył. Odniósł się też do najbliższego spotkania w Lidze Mistrzów, gdzie Katalończycy zmierzą się ze Stade Brest. Będzie to wielka okazja dla Lewandowskiego na strzelenie 100. bramki w tych rozgrywkach. Czy uda mu się dokonać tej historycznej rzeczy już we wtorek?

Dziennikarz wierzy w sukces Lewandowskiego

- Jestem pewny, że go zdobędzie - ocenił wprost Martinez. -To bez wątpienia ogromna motywacja dla Lewandowskiego i też do obejrzenia tego meczu - zobaczyć, jak Robert strzela setnego gola w Lidze Mistrzów przed swoimi kibicami. To jego cel. Czekamy i liczymy, że go zrealizuje - dodawał.

Czy na zdobycie kolejnej bramki pozwoli Lewandowskiemu zdrowie? Ostatnio Polak miał problemy z plecami, przez co opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Wrócił już jednak do gry i wydaje się, że po urazie nie ma śladu. Tak przynajmniej uważa Martinez, który twierdzi, że jeśli będzie taka konieczność, to Lewandowski powinien spędzić na murawie pełne 90 minut, aż nie zdobędzie tego upragnionego trafienia. - Strzelił 20 goli w 18 meczach - to ponad gol na mecz, więc statystycznie musi strzelić - zakończył.

Czy Lewandowski pojawi się na murawie już od pierwszych minut? Raczej tak. Tak przynajmniej typują hiszpańskie media. W przewidywanych składach każdego z dzienników pojawia się nazwisko Polaka. I wydaje się, że Flick także podejmie taką decyzję. Tym bardziej że musi mierzyć się z poważnym osłabieniem w ofensywie. Mowa o kontuzji Lamine'a Yamala. Na większe osłabienie w ataku pozwolić sobie nie może.

Początek meczu o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.