W Lidze Mistrzów powiało Ekstraklasą. Co on zrobił?!

Autorem dość zabawnej wpadki stał się w meczu Ligi Mistrzów zawodnik Sportingu Lizbona Eduardo Quaresma. Jego zespół mierzył się na wyjeździe z PSV Eindhoven i jeszcze w 71. minucie przegrywał 0:1. Portugalczyk miał wtedy wielką szansę wyrównać, jako że wychodził sam na sam z bramkarzem. Jednak to, co zrobił w tej sytuacji... no cóż, powiedzmy, że już po spotkaniu koledzy z szatni mogli mieć z niego niezły ubaw.

