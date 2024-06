Guardiola podjął ostateczną decyzję ws. powrotu do Barcelony. Cały świat już wie

FC Barcelona skończyła ostatni sezon jako wicemistrz Hiszpanii. To jednak nie wystarczyło rządzącym klubem, żeby pozostawić na stanowisku trenera Xaviego. Zamieszanie wokół legendy klubu było ogromne. Zaczynał jako bohater, który doprowadził zespół do mistrzostwa Hiszpanii, ale w kolejnych miesiącach jego pozycja się pogarszała. W końcu szkoleniowiec zdecydował, że po sezonie odejdzie. Wtedy klub namówił go do pozostania, a następnie... ogłosił, że jednak zostanie zwolniony.

Czy Guardiola wróci do Barcelony? Hiszpan postawił sprawę jasno

FC Barcelonę w przyszłym sezonie poprowadzi Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec odniósł ogromny sukces w Bayernie Monachium, ale ostatnio nie szło mu najlepiej. We wrześniu 2023 roku został zwolniony z reprezentacji Niemiec. Barcelona nie miała jednak zbyt wielu innych opcji. Teraz przed Flickiem kilka trudnych zadań - odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii, lepsza gra w Lidze Mistrzów i przywrócenie blasku Robertowi Lewandowskiemu, który za jego czasów w Bayernie był w doskonałej formie.

Wielu kibiców Barcelony chciałoby, żeby kiedyś do klubu wrócił Pep Guardiola. Nic dziwnego. W ostatnich latach to właśnie za jego kadencji klub osiągał największe sukcesy, grał najładniejszą piłkę i miał skład pełen największych gwiazd futbolu. Guardiola kojarzy się z lepszymi czasami.

Dziennikarze wykorzystali obecność trenera na turnieju golfowym Legends Trophy, żeby zapytać go o obecną sytuację Barcelony. Zapytali się też go o ewentualny powrót do klubu.

- Nie widziałem się z nim, widzieliśmy się kilka razy w Manchesterze. To, co osiągnął z Bayernem, było niesamowite, wygrał wszystko. Ma doświadczenie międzynarodowe. Musimy próbować mu pomóc od środka i zaoferować mu pełne wsparcie. Krok po kroku - powiedział o Hansim Flicku - Drzwi do ponownego trenowania Barcelony są już dla mnie zamknięte - dodał następnie.

Guardiola uciął temat ewentualnej pracy w Barcelonie bardzo zdecydowanie. Szkoleniowiec na razie ma kontrakt z Manchesterem City. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2025 roku. W minionym sezonie prowadzona przez niego drużyna zdobyła dziesiąte mistrzostwo Anglii - szóste za jego kadencji.