Wielki skandal! Sędzia zmarł po ataku przez kibiców. To nie miało prawa się wydarzyć

Do absolutnie skandalicznej, tragicznej i nieakceptowalnej sytuacji doszło podczas meczu w Demokratycznej Republice Konga. Po końcowym gwizdku rozwścieczeni kibice wtargnęli na murawę i brutalnie zaatakowali sędziego. Pomimo obecności policji mężczyzna był kopany i okładany plastikowymi krzesełkami do tego stopnia, że trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować.

