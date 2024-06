To się dzieje! Juventus wycenił Szczęsnego. Transferowy hit o krok

Wojciech Szczęsny już niedługo może pożegnać się z Juventusem. Choć długo wydawało się, że sam golkiper nie zakłada takiego scenariusza, ma się to wydarzyć w letnim oknie transferowym. Kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 r. To zatem ostatni moment, by na Polaku zarobić. Tym bardziej, że klub już namaścił jego następcę.

Dni Szczęsnego w Juventusie policzone. Transfer coraz bliżej

Włoskie media od dłuższego czasu informowały, że miejsce Szczęsnego zajmie bramkarz Monzy Michele di Gregorio. Na transfer naciska nawet nowy trener Juventusu Thiago Motta, który rzekomo nie przepada za Polakiem. Bardzo możliwe, że gdyby pozostał na dłużej, straciłby miejsce w podstawowym składzie. Szczęsny wraz z rodziną wolał jednak pozostał w Turynie, tym bardziej że zapewnioną miał tam bardzo wysoką pensję rzędu 6,5 mln euro rocznie. Teraz te plany mogą się zmienić.

Jak ujawnił dziennikarz Fabrizio Romano, bramkarza reprezentacja Polski chciałoby pozyskać saudyjskie Al-Nassr. Szczęsny dołączyłby zatem do Cristiano Ronaldo, a do tego mógłby liczyć na niebotyczny kontrakt, opiewający na 15 mln euro rocznie. Zdaniem Romano kluby już rozpoczęły negocjacje, a ewentualny transfer otworzyłby drogę do pozyskania di Gregorio za 18 mln euro. Jego zmiennikiem w Juventusie miałby być za to Mattia Perin, z którym klub zamierza przedłużyć kontrakt.

Tyle Juventus chce za Szczęsnego. Padła konkretna kwota

O tym, że odejście Szczęsnego jest realne świadczy także wpis dziennikarza Tuttojuve.com, Mirko di Natale. Jego zdaniem Juventus już wskazał konkretną cenę. - Godziny refleksji Wojciecha Szczęsnego, podczas których bramkarz ocenia otrzymane oferty. Jego odejście pozwoliłoby Juve na sto procent zakończyć negocjacje w sprawie Michele Di Gregorio, które zostały już rozpoczęte w zeszłym tygodniu. Kierownictwo Juventusu nie rozważa jednak pomysłu oddania go za darmo. Cena, o jaką proszą, wynosi 5-6 milionów euro - czytamy w serwisie X.

Wojciech Szczęsny w minionym sezonie rozegrał dla Juventusu 35 meczów. W 15 z nich zachował czyste konto. Jego drużyna zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu w Serie A i ze zwycięstwem w Pucharze Włoch.