Są najnowsze wieści ws. kontuzji Milika. Włosi nie mają złudzeń

Ostatnie wieści wokół Arkadiusza Milika, nie były dla polskich kibiców najlepsze. Włoskie media dość jasno dawały do zrozumienia, że Juventus zaczął szukać nowego napastnika. Z Juventusem łączono młodego Vitora Roque z Barcelony oraz Alexisa Saelemaekersa z AC Milan.

Milik szybko wróci do gry? Są nowe informacje o jego kontuzji

Pozycja polskiego napastnika w Juventusie już przed urazem nie była zbyt dobra. W ostatnim sezonie Milik zagrał wprawdzie aż 36 meczów, ale większość z nich to były występy trwające po kilka-kilkanaście minut. Łącznie uzbierał ich 1054. Strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Nie byłoby więc zaskoczeniem, gdyby włoski klub postanowił pozbyć się Polaka. Tym bardziej że o jego potencjalnym odejściu pisano już przed kontuzją.

"La Gazzetta dello Sport" podaje, że teraz Polaka czekają szczegółowe badania oraz operacja. Michał Probierz informował, że potencjalna przerwa Arkadiusza Milika może potrwać 4-6 tygodni. We Włoszech liczą, że potwierdzi się ten pierwszy termin. Wtedy napastnik wróci do zdrowia akurat na rozpoczęcie przedsezonowych przygotowań. To oznaczałoby, że Polak będzie mógł wrócić do rywalizacji o miejsce w składzie. Ułatwiłoby to również jego potencjalną sprzedaż.

Trwają za to przygotowania reprezentacji Polski do gry na mistrzostwach Europy. W poniedziałek o 20:45 Biało-Czerwoni zagrają ostatni mecz towarzyski przed wyjazdem do Niemiec. Rywalem podopiecznych Michała Probierza będzie Turcja. To drużyna, która na mistrzostwach Europy zagra w grupie z Portugalią, Czechami oraz Gruzją.

Aktualizacja 13:42:

Na stronie Juventusu pojawił się oficjalny komunikat dotyczący kontuzji Arkadiusza Milika. Napastnik w poniedziałek rano przeszedł operację i zakończyła się ona sukcesem. "Zawodnik jutro rozpocznie rehabilitację, której celem będzie powrót do jak najszybszej rywalizacji" - dodał klub.