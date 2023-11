Były piłkarz Interu brutalnie go skarcił. Hat-trick w 29 minut

Benfica Lizbona sprawiła nie lada sensację w konfrontacji z Interem Mediolan. Po pierwszych 45 minutach prowadzi z przedostatniej kolejce fazy grupowej aż 3:0. Wszystkie trzy bramki na Estadio da Luz zdobył ten sam piłkarz i to w dodatku były gracz zespołu z Mediolanu - Joao Mario.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Jastrzębskiego Węgla skomentował decyzję o zmniejszeniu PlusLigi: Rozumiem, że zespoły z dołu tabeli mają z tym problem

Liga Mistrzów. Joao Mario show. Trzy szybkie bramki. Inter na kolanach

Wielkie strzelanie rozpoczęło się już w piątej minucie. Długie crossowe podanie z głębi pola posłał środkowy obrońca Benfiki Antonio Silva. Piłka trafiła do Caspera Tengstedta, a ten głową odegrał do Joao Mario. Portugalski pomocnik sprytnym strzałem umieścił piłkę w dolnym rogu bramki.

Upłynęło zaledwie osiem minut i zrobiło się już 2:0. Tengstedt pociągnął akcję skrzydłem i zdecydował się na dośrodkowanie po ziemi. Do piłki doszedł Rafa Silva, ta jednak odbiła się od nóg defensorów Interu. Na posterunku ponownie był Joao Mario. Znalazł się w idealnym miejscu, przejął futbolówkę i ponownie z dużym spokojem posłał piłkę po ziemi w dolny róg.

Współpraca Portugalczyka z Tengstedtem układała się wręcz wybornie. W 34. minucie doborowy duet ponownie błysnął. Duńczyk dostał podanie na skrzydło od Rafy Silvy i mięciutko wrzucił piłkę w pole karne. W nim znów najlepiej odnalazł się Mario. Wygrał walkę o pozycję i trafił z bliska do pustej bramki.

Benfica po pierwszej połowie wygrywa aż 3:0, ale to nie zmienia za bardzo jej sytuacji. Do tej przegrała wszystkie mecze i już na pewno nie awansuje do 1/8 finału. Już wcześniej wyjście z grupy zagwarantował sobie Inter i Real Sociedad.

30-letni Joao Mario w Interze Mediolan grał w latach 2018-20, z dwoma przerwami na wypożyczenia do West Hamu i Lokomotiwu Moskwa. W sumie rozegrał w jego barwach 69 meczów, strzelił tylko cztery gole i zaliczył 13 asyst.