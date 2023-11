Dramat Ansu Fatiego. Trener Brighton potwierdził fatalne wieści

Ansu Fati dołączył do Brighton w letnim okienku transferowym, zostając wypożyczonym z FC Barcelony na rok. I choć wydawało się, że na początku ciężko było mu się odnaleźć w nowym otoczeniu, to ostatnio zaczął grać świetnie, regularnie trafiając do bramki rywali. Podczas sobotniego meczu z Nottingham przedwcześnie odpuścił jednak boisko, a teraz fatalne wieści przekazał szkoleniowiec Roberto de Zerbi.

3 Peter Byrne / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl