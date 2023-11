Arsenal nokautuje klub Polaka. Miażdżący wynik po 27 minutach

Coś niesamowitego - tak można krótko podsumować to, co zrobili piłkarze lidera Premier League - Arsenalu w pierwszych 27. minutach meczu piątej kolejki Champions League z RC Lens. To był prawdziwy nokaut wicemistrzów Francji. Ostatecznie Arsenal wygrał mecz aż 6:0.

3 Fot. Kin Cheung / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl