Raków wygrał, tylko jest jeden problem. "Niepotrzebne"

Raków pokonał w ubiegłym tygodniu na własnym stadionie Florę 1:0, ale nie było to dobre spotkanie w wykonaniu polskiego zespołu. Były zatem obawy przed rewanżem, w którym mistrzowie Estonii nie mieli nic do stracenia. W pierwszej połowie mimo sporej liczby sytuacji piłkarze Dawida Szwargi nie zdołali trafić do siatki. Doskonały początek drugiej odsłony, kiedy w zaledwie 14 minut dwie bramki zdobył Łukasz Zwoliński, dał jednak duży spokój mistrzom Polski, którzy z każdą kolejną minutą pokazywali coraz większą swobodę na murawie. Wynik ustalił w 85. minucie Giannis Papanikolaou, a Raków może cieszyć się z awansu do kolejnego etapu eliminacji.

"Raków Częstochowa o jeden wygrany dwumecz od fazy grupowej europejskich pucharów" - podsumował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Gra Rakowa dużo bardziej płynna niż w pierwszym meczu i w Superpucharze, ale gol i zabicie meczu do przerwy to był obowiązek dla klasowej drużyny. Niepotrzebne nerwy" - napisał Mateusz Rokuszewski.

"Raków dobrze zorganizowany, bez straty bramki w trzech meczach, a dzisiaj dosłownie trening strzelecki. Trudno mieć tyle miejsca i tyle sytuacji w jakimkolwiek innym spotkaniu. Przepaść w jakości, Flora jak z niższej ligi. Będzie się Raków rozkręcał, tu zero wątpliwości" - przekazał dziennikarz Kanału Sportowego Dominik Piechota.

"Raków tak bardzo miażdży piłkarsko Florę, że po ludzku nie ma prawa tego nie wygrać" - napisał Błażej Łukaszewski.

"Prawdziwą mądrością przysłów jest to, że się wykluczają. Dlatego po pierwszej połowie Rakowa albo: "niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" albo "co się odwlecze, to nie uciecze" - pisał po pierwszej części meczu Michał Trela z CANAL+ Sport.

"Idealnie nie było, bo do poprawy na cito straty przy wyprowadzeniu i skuteczność pod bramką. Na końcu liczy się efekt - jeszcze jeden zwycięski dwumecz i jest faza grupowa. A globalnie Raków w pucharach to: 5/7 wygranych dwumeczów, 11/14 meczów bez straty gola" - zakomunikował Krzysztof Marciniak z CANAL+ Sport.

Raków rozegra pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Mistrzów już za tydzień 25 lub 26 lipca. Rywalem piłkarzy Dawida Szwargi będzie zwycięzca rywalizacji Lincoln Red Imps FC/Karabach Agdam.