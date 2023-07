Jak odwołać Kuleszę ze stanowiska? Jest tylko jedno wyjście. Prawnik tłumaczy

Ostatnich kilkanaście dni na pewno nie należy do najlepszych w historii prezesury Cezarego Kuleszy w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chociaż od przegranej z Mołdawią 2:3 minął blisko miesiąc, to od tamtego czasu wybuchła afera z zabraniem na mecz do Kiszyniowa skazanego za korupcję byłego działacza piłkarskiego, Mirosława Stasiaka.

Cała sprawa przeciągnęła się i wywołała zamieszanie ze sponsorami, aż do wszystkiego przyznała się firma Inszury.pl. Jednak cała ta sytuacja w poważnym stopniu nadszarpnęła wizerunek PZPN-u, co gromko zauważyli eksperci, a niektórzy z nich pokusili się o komentarz, że to może być początek końca Cezarego Kuleszy, jako prezesa związku.

Odwołanie Cezarego Kuleszy z funkcji prezesa PZPN jest możliwe, ale to tylko teoria

Tylko czy tak faktycznie może być? Słowa i komentarze to jedno, a rzeczywistość drugie, co przedstawił Maciej Wąsowski z Weszło. Cezary Kulesza został wybrany na czteroletnią kadencję prezesa PZPN w sierpniu 2021 roku i jego ustąpienie ze stanowiska może być tylko w trzech przypadkach:

urzędujący prezes PZPN sam ustępuje ze stanowiska,

prezes będzie miał zarzuty dotyczące przestępstwa,

prezes zostaje prawomocnie skazany za przestępstwo.

W tekście możemy przeczytać, że jest jeszcze jedna, specjalna furtka, która pozwala odwołać urzędującego prezesa. Wszystko za sprawą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. "Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów może złożyć 2/3 członków urzędującego zarządu lub przynajmniej 1/3 "pełnoprawnych członków związku", czyli osób posiadających mandat delegata" - czytamy.

- Jest to wszystko teoria. Proszę zwrócić uwagę, że w całym statucie PZPN oprócz sytuacji, w której prezes sam rezygnuje, nie ma zapisów i procedur pozwalających bezpośrednio odwołać prezesa jakiemuś gremium. Jest to związane z tym, że statut PZPN w pewnym sensie musi bronić najwyższych władz związku. Tak jest w każdym stowarzyszeniu - powiedział prawnik cytowany przez Weszło. Podkreślał, że w teorii możliwe jest odwołanie prezesa, ale trudno to przełożyć na praktykę.

Od 1989 roku tylko jeden prezes ustąpił przed końcem kadencji

- Przy obecnym kształcie i brzmieniu statutu odwołanie prezesa PZPN jest w zasadzie niewykonalne. Po drodze taki wniosek delegatów czy członków zarządu mógłby przepaść z powodów formalnych, bo w statucie PZPN nie ma bezpośredniego odniesienia do takiej sytuacji - zaznaczył.

Od 1989 roku tylko raz doszło do rezygnacji urzędującego prezesa PZPN-u. Było tak w 1989 roku, gdy ze stanowiska ustąpił Jerzy Domański. Trudno więc wyobrazić sobie, żeby teraz miał nastąpić zwrot i akcji i Cezary Kulesza przestał być prezesem przed końcem obecnej kadencji.