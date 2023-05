Rio Ferdinand ujawnił SMS-a od Guardioli. Napisał do niego przed meczem

Manchester City awansował do finału Ligi Mistrzów i zagra o triumf w tych rozgrywkach z Interem Mediolan. Po remisie 1:1 z Realem Madryt na wyjeździe zespół Pepa Guardioli wygrał przekonująco 4:0 na Etihad Stadium, a jednym z głównych bohaterów był Bernardo Silva, który zanotował dublet. "Po takim meczu na Etihad Stadium kibice Manchesteru City mogli pomyśleć, że jeśli ich drużyna nie wygra Ligi Mistrzów w tym sezonie, to nie zrobi już tego nigdy" - pisze Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kuszczak ocenia reprezentację Polski. Bezkompromisowa opinia

To Guardiola napisał Ferdinandowi przed meczem z Realem. "Uwierz mi"

Rio Ferdinand, były reprezentant Anglii i piłkarz Manchesteru United zdradził w studiu BT Sport, że przed meczem korespondował z Pepem Guardiolą. Ekspert brytyjskiej telewizji ujawnił treść wiadomości od trenera Manchesteru City. - Napisał mi tak: "Uwierz mi, pokonaliśmy ich dwa lata temu. Teraz pokonamy ich ponownie. Uwierz w to". To było dwie-trzy godziny przed meczem. Miał tak duże przekonanie i pewność siebie. I to też było zaufanie zarówno do detali wypracowanych przed tym meczem, jak i do zawodników - stwierdził.

"The Athletic" podaje, że po zakończeniu meczu Guardiola zauważył Ferdinanda w studiu BT Sport i zaczął krzyczeć w jego stronę "mówiłem Ci". Warto podkreślić, że Pep Guardiola czeka już 11 lat na wygraną w finale Ligi Mistrzów. Ostatni raz udało mu się to w sezonie 10/11, gdy Barcelona pokonała 3:1 Manchester United. - Moi piłkarze próbowali tego przez wiele lat. W końcu dostali nagrodę, na którą zasługują. Wszystko funkcjonowało tak, jak trzeba. Jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedział trener Manchesteru City na pomeczowej konferencji prasowej.

Rywalem Manchesteru City w finale Ligi Mistrzów będzie Inter Mediolan, który w półfinale wyeliminował Milan, wygrywając 3:0 w dwumeczu. Zespół Pepa Guardioli zmierzy się z Interem po raz piąty w historii. Aż cztery razy jego Barcelona rywalizowała z Włochami w sezonie 09/10 - najpierw w fazie grupowej (wygrana 2:0 i remis 0:0 - red.), a potem w półfinale Ligi Mistrzów (porażka 1:3 i zwycięstwo 1:0, bez awansu do finału).

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a Manchesterem City odbędzie się w sobotę 10 czerwca o godz. 21:00 w Stambule.