Włosi są przekonani, że to Inter wygra Ligę Mistrzów. Dzięki jednemu piłkarzowi

W finale Ligi Mistrzów Manchester City zmierzy się z Interem Mediolan. Choć eksperci wskazują, że to angielski zespół będzie faworytem, to własną teorię w tej sprawie wyrazili fani drużyny Simone Izaghiego. Ich zdaniem to Inter wygra i mają na to teorię spiskową. Talizmanem będzie jeden piłkarz.

3 Fot. Antonio Calanni / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl