Wielka zmiana w Widzewie. "Przepraszam za błędy"

Widzew Łódź był rewelacją ekstraklasy w rundzie jesiennej i przez dłuższy czas znajdował się w czołówce tabeli. Zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia był nawet wiceliderem ligi po 14. kolejce, gdy Widzew pokonał 1:0 Miedź Legnicę. Wiosna była zdecydowanie słabsza w wykonaniu łodzian, ale finalnie klub zdołał wywalczyć utrzymanie. Na kilkanaście dni przed końcem sezonu pojawiła się zaskakująca wiadomość w szeregach Widzewa.

Spora zmiana w Widzewie Łódź. Klub będzie miał nowego prezesa. "Zaszczyt"

Mateusz Dróżdż poinformował 17 maja w godzinach wieczornych w mediach społecznościowych, że przestał pełnić funkcję prezesa Widzewa Łódź. Dotychczasowy sternik klubu opublikował wyczerpujące oświadczenie na Twitterze. "Niemal dwa lata spędzone w zarządzie klubu były dla mnie wielkim wyróżnieniem oraz wyzwaniem. Był to czas wielu wyrzeczeń, codziennego zaangażowania i ciężkiej pracy, ale także wielu radości. To dla mnie zaszczyt, że mogłem się rozwijać w miejscu dla mnie i dla Was bardzo szczególnym" - rozpoczął Dróżdż.

Były prezes Widzewa skorzystał z okazji, by podziękować pracownikom klubu, piłkarzom, kibicom, ale też swojej rodzinie. "Proszę o uszanowanie decyzji, iż nie będę komentował w mediach decyzji rady nadzorczej związanej z moim odwołaniem z funkcji prezesa. Przepraszam za błędy, które popełniłem. Wiem, że wielokrotnie podejmowałem kontrowersyjne decyzje, odrzucając tym samym model korporacyjnego i PR-owego prezesa, ale Widzew wciąż potrzebuje zmian, aby ten wielki klub mógł profesjonalnie funkcjonować i się rozwijać" - dodał.

Mateusz Dróżdż zaczął pracę w roli prezesa Widzewa Łódź 21 czerwca 2021 roku, gdy klub znajdował się jeszcze w I lidze. Jego umowa wygasała z końcem sezonu, a właściciel Tomasz Stamirowski nie chciał jej przedłużać. Warto zaznaczyć, że Dróżdż wcześniej nie miał najlepszych stosunków z pracownikami łódzkiego Urzędu Miasta, a dodatkowo miał skłonność, by popadać w konflikty z innymi zewnętrznymi podmiotami.

W czwartkowy poranek Widzew Łódź ma opublikować komunikat Rady Nadzorczej, zawierając w nim m.in. datę konferencji prasowej. Być może na niej poznamy nowego prezesa Widzewa.