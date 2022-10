Kompromitacja Ajaksu nie tylko na boisku. Żenada pod szatnią

Do niecodziennej sytuacji doszło po wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów, w którym grały ze sobą drużyny Napoli oraz Ajaxu Amsterdam. Piłkarze Ajaxu po kompromitującej porażce na własnym stadionie udali się do szatni, a kiedy kitman Napoli zaproponował wymianę koszulek... nie zgodzili się.

Kompromitacja Ajaxu Amsterdam w meczu z Napoli. Nie tylko na murawie

We wtorkowej serii gier w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów najbardziej okazałym wynikiem skończył się mecz pomiędzy Napoli a Ajaxem Amsterdam. Drużyna Luciano Spalletiego zagrała fenomenalnie, nie pozostawiając rywalom żadnych szans. Liczne ataki neapolitańczyków sześciokrotnie skończyły się zdobytą bramką. Gola w tym spotkaniu strzelił także reprezentant Polski Piotr Zieliński, który ogólnie rozegrał bardzo dobre zawody. Końcowy rezultat wyniósł aż 6:1.

Kibice zgromadzeni na stadionie Johan Cruyff Arena w stolicy Holandii nie mogli być zadowoleni po takim spotkaniu. Nic więc dziwnego, że piłkarze oraz sztab Ajaxu, jak najszybciej udali się do szatni, rezygnując przy tym z tradycyjnej wymiany koszulek. Jak podaje portal CalcioNapoli24, kitman Napoli po meczu poszedł do szatni Ajaksu, aby wymienić koszulki, co jest częstym gestem po meczach Ligi Mistrzów. Ta oferta została jednak odrzucona.

Mianowicie właściciel sprzętu Ajaxu najpierw przyjął ofertę, a potem na krótko udał się do garderoby, najpewniej porozumieć się z piłkarzami oraz sztabem co widać na filmie opublikowanym przez włoskie media. Następnie wrócił z koszulkami, po czym poinformował swojego kolegę z Włoch, że zawodnicy nie akceptują tego gestu. Odrzucenie koszulek jest wyraźnym znakiem przygnębienia holenderskiego zespołu po zawstydzającej porażce na oczach własnych kibiców.

