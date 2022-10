Papiery już czekają na Zalewskiego. "Pupilek Mourinho"

Nicola Zalewski w ciągu ostatnich miesięcy ugruntował swoją pozycję w AS Romie. 20-latek stał się odpowiedzią na problemy Jose Mourinho. Portugalczyk szukał zawodnika, który z powodzeniem będzie mógł grać jako lewy wahadłowy i zapewni odpowiednią jakość na tej pozycji pod nieobecność kontuzjowanego Leandro Spinazzoli. Zalewski wywiązał się z tego zadania doskonale i zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w drużynie.

Nicola Zalewski dostanie nową umowę od Romy. Znaczna podwyżka i miejsce w składzie

Wprawdzie od kiedy Spinazzola wrócił do gry, to on zwykle zajmuje miejsce na lewej stronie boiska, nikt w Rzymie nie myśli jednak o odstawianiu Zalewskiego na boczny tor. Portal "Roma Today" informuje, że w klubie chcą inwestować w polskiego piłkarza, dlatego też przygotowują dla niego nowy kontrakt. Choć Zalewski ledwie kilka miesięcy temu podpisał przedłużenie umowy, teraz czekać na niego ma jeszcze korzystniejszy kontrakt.

Aktualna umowa Nicoli Zalewskiego obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Nowa zakłada przedłużenie współpracy do 30 czerwca 2027. Dziennikarze podkreślają, że piłkarzowi także zależy na związaniu swojej przyszłości z Romą. Od dziecka jest jej kibicem i nie interesuje go żaden inny zespół, ani transfer, choć latem zainteresowanie nim wyrażała m.in. Borussia Dortmund.

Zdaniem włoskich dziennikarzy, Jose Mourinho niezwykle liczy na Zalewskiego i już w najbliższy czwartek ma go wystawić w pierwszym składzie na mecz Ligi Europy z Betisem Sewilla. "Zalewski pupilek Mourinho" - czytamy. Co istotne, Polak na mocy nowej umowy otrzyma także istotną podwyżkę. Rocznie ma inkasować 1,5 miliona euro, a więc o ponad 500 tysięcy euro, niż gwarantuje mu aktualny kontrakt.

Nicola Zalewski jak dotąd rozegrał dla AS Romy 32 mecze i strzelił trzy gole. W tym sezonie zanotował w sumie sześć występów. Pięć w Serie A i jeden w Lidze Europy.

