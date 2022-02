UEFA wydała oświadczenie ws. Rosji. Śmiechu warte

Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022 ma odbyć się 28 maja na Gazprom Arenie w Sankt Petersburgu. Z najnowszych doniesień brytyjskich mediów wynika jednak, że najważniejsze spotkanie rozgrywek klubowych w Europie może nie dojść do skutku w pierwotnie planowanym miejscu. Wszystko przez konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą.

UEFA bacznie przygląda się poczynaniom Rosji. Szykują się na konieczność przeniesienia finału Ligi Mistrzów

Komunikat w tej sprawie wydała także europejska federacja. "UEFA stale i uważnie monitoruje sytuację. Na chwilę obecną nie ma planów zmiany miejsca rozegrania finału" - czytamy w nim.

Brytyjskie media podają jedna, że UEFA powoli przygotowuje awaryjny scenariusz, czyli konieczność przeniesienia finału Ligi Mistrzów do innego miasta. Nowym gospodarzem finału miałby zostać Londyn i słynny stadion Wembley.

- UEFA nie miałaby innego wyboru, jak tylko zmienić miejsce finału, gdyby prezydent Rosji Władimir Putin zagroził inwazją na Ukrainę. Wembley byłoby uważane za alternatywę, zwłaszcza jeśli do finału dotarłyby dwie angielskie drużyny - czytamy w "Daily Star". Z drugiej strony "The Times" informuje, że UEFA prowadzi wstępne rozmowy ws. ewentualnego przeniesienia finału. Jedna z opcji zakłada, by poczekać na wyłonienie finalistów, a następnie wybrać najbardziej dogodną lokalizację dla obu drużyn.

Gdyby konieczna była zmiana gospodarza meczu, byłby to już trzeci rok z rzędu, gdy spotkanie finałowe nie jest rozgrywane w pierwotnie planowanym miejscu. Przed dwoma laty finał Champions League miał odbyć się w Stambule, jednak z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki najpierw wstrzymano, a następnie rozegrano na zasadzie turnieju finałowego w Lizbonie. Rok temu natomiast finał przeniesiono ponownie do Portugalii, tym razem do Porto.

