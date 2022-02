Piszczek zatrzymał się na środku boiska i rozpłakał. "Zdałem sobie sprawę"

Łukasz Piszczek odszedł z BVB po zakończeniu ubiegłego sezonu. W klubie spędził z Dortmundu spędził łącznie 11 lat i można go określać mianem klubowej legendy. 36-latek grał w czasach największych sukcesów Borussii w XXI wieku, podzielił się więc, który mecz wzbudził u niego najwięcej emocji.

Łukasz Piszczek o wygranym finale Pucharu Niemiec: Zatrzymałem się na środku boiska. Dla mnie to było idealne pożegnanie z Borussią

- Każdy tytuł był dla mnie emocjonalny i ważny. To, co zapamiętam na zawsze, to zwycięstwo z Lipskiem w Pucharze Niemiec (13 maja 2021 roku - przyp. red.) To nie był dla mnie łatwy sezon. Nie grałem dużo, bo trener wierzył w innych. W pięciu ostatnich kolejkach Bundesligi i Pucharze Niemiec naprawdę chciałem pokazać, że mam duże umiejętności i mogę pomóc drużynie - powiedział Piszczek w podcaście Sport1 „Die Dortmund-Woche".

Wiosną ubiegłego sezonu BVB pod wodzą tymczasowego szkoleniowca Edina Terzicia miało spore problemy w lidze. Dortmundczycy zajęli w niej dopiero trzecie miejsce za Bayernem Monachium oraz RB Lipsk. Jedyną szansą na zdobycie trofeum był Puchar Niemiec. Spotkanie z Lipskiem w finale było szczególnie ważne, bo od 2017 roku klub wygrał jedynie Superpuchar Niemiec. Ostatecznie Borussia wygrała aż 4:1 po dwóch golach Jadona Sancho oraz Erlinga Haalanda.

- Kiedy Erling Haaland strzelił czwartego gola, to wszyscy pobiegli do niego. Ja zatrzymałem się na środku boiska i płakałem. Nie wiem dlaczego. Wtedy zdałem sobie sprawę, że naprawdę zdobędziemy Puchar Niemiec. To były czyste emocje. Dla mnie to było idealne pożegnanie z Borussią - podsumował były reprezentant Polski.

Łukasz Piszczek trafił do Borussii Dortmund w 2010 roku. W barwach tego klubu 382 mecze i dobył dwa mistrzostwa, trzy Puchary Niemiec oraz trzy superpuchary. W sezonie 2012/2013 wystąpił także w finale Ligi Mistrzów, w którym BVB przegrała 1:2 z Bayernem.