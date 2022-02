Anglicy dosadnie o Kamilu Jóźwiaku. Kłopoty, kłopoty

Kamil Jóźwiak przeniósł się do Derby County we wrześniu 2020 roku za 4,3 miliona euro. Od tamtej pory kariera młodego pomocnika nabrała rozpędu, choć ciężko stwierdzić, że stał się ważną postacią nowej drużyny. Jak do tej pory 23-latek rozegrał na angielskich boiskach 61 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył cztery asysty. W międzyczasie stał się jednak jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Coraz większe problemy Jóźwiaka. Marcowe baraże pod znakiem zapytania

Niestety trudno uznać transfer Kamila Jóźwiaka do Derby za udany. Do pewnego momentu reprezentant Polski grał regularnie w Championship, ale brakowało mu liczb. W ostatnim czasie jednak stracił nawet miejsce w podstawowym składzie i to pomimo ogromnych problemów klubu. W końcu drużyna prowadzona przez Wayne'a Rooneya z powodu zadłużenia otrzymała karę 21 ujemnych punktów.

Mistrz świata o Piotrze Zielińskim. "Bezsprzeczny lider"

- Kibice go lubią, choć liczyli na nieco więcej z jego strony, gdy przychodził. Widać w nim przebłyski międzynarodowej jakości, ale w koszulce Derby ma problemy z regularnością - zauważył Elias Burke z The Athletic w rozmowie z portalem sport.tvp.pl. Jóźwiak przede wszystkim ma nie pasować do stylu gry Rooneya, ponieważ ma ogromne braki w grze defensywnej. Widać to z resztą także w meczach reprezentacji Polski.

- Jóźwiak jest bardzo utalentowany, ale brakuje mu trochę walorów fizycznych. Może uda mu się to osiągnąć, jeśli rozegra więcej meczów i poprawi swoją kondycję. Nie jest całkowicie wykluczony z gry i spodziewam się, że po powrocie po kontuzji dostanie kolejną szansę na pokazanie swojej jakości - dodał Burke.

Minister sportu: Polscy piłkarze nie powinni jechać na baraż el. MŚ 2022

Dodatkowym problemem jest jeszcze kontuzja, której doznał Jóźwiak w styczniu. 23-latek zerwał więzadła w stawie skokowym i na boisko będzie mógł wrócić najwcześniej na początku marca. Z Tego powodu z jego transferu zrezygnowało Charlotte FC, które zabiegało o niego zimą. W dodatku kontuzja oznaczać nie tylko jeszcze trudniejszą walkę o skład w Derby, ale także brak powołania od Czesława Michniewicza na marcowe baraże.