Trener Juventusu podjął decyzję ws. występu Szczęsnego w Lidze Mistrzów

Wojciech Szczęsny zagrał wszystkie pięć dotychczasowych meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów tego sezonu. Wpuścił sześć bramek (m.in. cztery w wyjazdowym, przegranym 0:4 meczu z Chelsea), a w trzech spotkaniach zachował czyste konto.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowski tłumaczy się ze słów o Messim z rozmowy z Borkiem. "Nie chciałem"

Allegri podjął decyzję o występie Szczęsnego

Juventus przed ostatnią kolejką zapewnił sobie wyjście z grupy. Ma nawet szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Ma bowiem tyle samo punktów co prowadząca Chelsea, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Przed ostatnim meczem u siebie z Malmo FF trener Massimiliano Allegri zapowiedział, że będą korekty w składzie. W wyjściowej jedenastce zabraknie reprezentanta Polski - Wojciecha Szczęsnego.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



- To mecz do którego musimy dobrze podejść i go wygrać. Na pewno zagrają w nim Mattia Perin, Daniele Rugani, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Paolo Dybala. Swoje minuty dostaną również Mattia De Sciglio i Arthur. Musimy jeszcze ocenić, czy będą mogli wystąpić Moise Kean. Będziemy też mieć dwóch zawodników z Juventusu U23 - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Massimiliano Allegri, cytowany przez oficjalną stronę Juventusu.

Wytypował również faworytów Ligi Mistrzów. - Liverpool, Bayern Monachium, Manchester City, Real Madryt i PSG są o jeden poziom wyżej od innych zespołów. Będziemy musieli stworzyć warunki, aby radzić sobie lepiej, a w marcu Liga Mistrzów to zupełnie inne rozgrywki - dodał trener Juventusu.

Żewłakow wskazał idealnego kandydata na trenera Legii. To nie Papszun

Początek meczu Juventus - Malmo FF w środę o godz. 18.45. Transmisja w Polsat Sport Premium. Równolegle rozgrywać się będzie drugie spotkanie tej grupy: Zenit Petersburg - Chelsea.