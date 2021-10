Nagły problem Bayernu w meczu z Benfiką w LM! Nagelsmann podjął decyzję

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W środę o 21:00 Bayern Monachium zagra z Benficą w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec będą chcieli kontynuować dobrą passę w tym sezonie rozgrywek, bo zaczęli je od wygranych z FC Barceloną (3:0) i Dynamem Kijów (5:0).

Bayern jest zdecydowanym faworytem meczu z Benficą, która tegoroczną Ligę Mistrzów zaczęła od remisu z Dynamem (0:0) i zwycięstwa z FC Barceloną (3:0). W Lizbonie monachijczycy napotkali jednak na nietypowy problem.

Nagelsmann nie pomoże Bayernowi

Jak poinformowały portugalskie media, na w środę drużyny nie wspomoże jej trener - Julian Nagelsmann. Według nieoficjalnych informacji niemiecki szkoleniowiec poczuł się słabo w ciągu dnia i z powodu kiepskiego samopoczucia nie pojedzie z drużyną na stadion i nie usiądzie na ławce rezerwowych.

Choć w tej sprawie nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to sprawa wygląda na wiarygodną. Informowało o niej kilka portugalskich źródeł. Na razie nie wiadomo, co dokładnie przydarzyło się Nagelsmannowi i jak poważna jest to dolegliwość.