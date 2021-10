Dwie tenisistki mogą zagrozić Idze Świątek! Polska niepewna gry w wielkim finale

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

WTA Finals dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu odbędzie się w dniach 10-17 listopada w meksykańskiej Guadalajarze. Na ten moment pewne występu w Meksyku są cztery najwyżej sklasyfikowane tenisistki: Australijka Ash Barty, Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova. O pozostałe cztery miejsca walczy pięć tenisistek: Iga Świątek, Greczynka Maria Sakkari, Hiszpanki Garbine Muguruza i Paula Badosa oraz Tunezyjka Ons Jabeur. Różnice między nimi są bardzo niewielkie, a dwie kolejne zawodniczki są o krok od zapewnienia sobie udziału w turnieju finałowym.

Iga Świątek musi spoglądać się za siebie. Dwie tenisistki coraz bliżej awansu do WTA Finals

Bardzo blisko zapewnienia sobie udziału w WTA Finals są występujące na kortach w Moskiwe Gabrine Muguruza oraz Maria Sakkari. Ta pierwsza wróciła do rywalizacji po wyleczeniu się z koronawirusa i w środowy poranek zapewniła sobie awans do 1/4 finału turnieju WTA 500 w Moskwie po zwycięstwie nad Czeszką Terezą Martincovą (6:4, 4:6, 6:3). W aktualizowanym na żywo rankingu WTA Race Muguruza ma na koncie 3195 punktów, czyli o 31 punktów mniej od Igi Świątek. Jeśli Hiszpanka pokona w ćwierćfinale Estonkę Anett Kontaveit lub Niemkę Andreę Petković, to otrzyma dodatkowe 85 punktów, wyprzedzi Igę Świątek, a także zapewni udział w turnieju finałowym.

W podobnej sytuacji jest Maria Sakkari, która w 1/8 finału turnieju w Moskwie zagra z Anną Kalinskają (125. WTA). Jeśli Sakkari wygra ten mecz, to również wyprzedzi Świątek i zapewni sobie udział w turnieju WTA Finals. Dodatkowo należy pamiętać, że obie tenisistki mogą dalej punktować w kolejnych turniejach, w których nie zagra Świątek, więc trzeba liczyć się z tym, że mogą ją wyprzedzić.

Co się musi stać, aby Iga Świątek nie awansowała do WTA Finals?

W przypadku negatywnego scenariusz z Moskwy Świątek będzie na siódmy miejscu w rankingu WTA Race z niewielką przewagą nad Paulą Badosą oraz Ons Jabeur. Sporym zagrożeniem wydawała się Tunezyjka, która w ostatnich miesiącach jest w bardzo dobrej formie. Jabeur skreczowała jednak w meczu z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 1:6, 0:1 w I rundzie turnieju WTA 500 w Moskwie, przez co straciła szanse na odrobienie punktów. Aktualnie jej strata do Igi Świątek wciąż wynosi ponad 200 punktów.

Co musi się stać, aby Polka nie zakwalifikowała się do turnieju WTA Finals w Guadalajarze w takim scenariuszu? Ons Jabeur musi wygrać w przyszłym tygodniu turniej w Courmayeur, z kolei Paula Badosa zwyciężyć w Cluj.