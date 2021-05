Skandaliczne zachowanie Di Marii w półfinale Ligi Mistrzów. Nie wytrzymał [WIDEO]

Rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów ułożyło się idealnie dla Manchesteru City. W 11. minucie wynik otworzył Riyad Mahrez. W dalszej części spotkania podopieczni Guardioli skupili się przede wszystkim na defensywnie, dopuszczając zawodników Paris Saint-Germain do stworzenia zagrożenia pod bramką Edersona. Co więcej, w 63. minucie po wzorcowym kontrataku Mahrez podwyższył wynik na 2:0, zabierając paryżanom marzenia o awansie do finału Ligi Mistrzów.

Angel Di Maria z czerwoną kartką. Argentyńczyk nie wytrzymał ciśnienia

Po drugim golu dla Manchesteru City gra zaostrzyła się przede wszystkim za sprawą zawodników PSG, który przelewali frustrację spowodowaną niekorzystnym wynikiem. W 69. minucie doszło do incydentu z Angelem Di Marią w roli głównej. Argentyńczyk z premedytacją nadepnął na stopę Fernandinho, a sędzia Bjoern Kuipers wyrzucił Di Marię z boiska.

W dalszej części meczu zawodnicy Mauricio Pochettino kilkukrotnie ostro faulowali rywali. Arbiter ukarał żółtą kartką Marco Verattiego, Danilo oraz Presnela Kimpembe.

Ostatecznie Manchester City wygrał 2:0 z PSG (4:1 w dwumeczu) i awansował do finału Ligi Mistrzów. W decydującym spotkaniu zmierzy się ze zwycięzcą pary Chelsea - Real Madryt (1:1 w pierwszym meczu). Rewanżowy mecz pomiędzy tymi drużynami zostanie rozegrany jutro o godzinie 21:00. Spotkanie finałowe zaplanowane jest na 29 maja.