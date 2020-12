Giganci nad przepaścią. Szalona sytuacja w 'grupie śmierci' LM. Co musi się stać?

Zobacz wideo Postrzeganie Lewandowskiego się zmieniło

W finałowej kolejce Real Madryt zagra u siebie z Borussią Moenchengladbach, natomiast Inter podejmie na własnym stadionie Szachtar Donieck. Poniżej prezentujemy aktualną sytuację w tej grupie i przypominamy, że w przypadku równej liczby punktów o kolejności zespołów w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań.

Sytuacja w tabeli po 5. kolejce:

Borussia Moenchengladbach (5 meczów), 8 pkt Szachtar Donieck (5 meczów), 7 pkt Real Madryt (5 meczów), 7 pkt Inter Mediolan (5 meczów), 5 pkt

Co musi się stać, by awansowała Borussia?

Miejsce wśród najlepszych szesnastu ekip Ligi Mistrzów Niemcom gwarantuje zwycięstwo lub remis w ostatnim starciu z Realem. W przypadku wygrania tego meczu Borussia wyjdzie z 1. miejsca w grupie - jest to też możliwe przy remisie, ale pod warunkiem, że Szachtar nie pokona Interu. Gdyby Ukraińcy zwyciężyli, przeskoczyliby w tabeli Niemców i razem z nimi przeszli do fazy pucharowej.

A co, jeśli Borussia przegra z Realem? Wciąż będzie miała szansę na awans, aczkolwiek będzie zależna od wyniku starcia Inter - Szachtar. To spotkanie musiałoby zakończyć się remisem, który spowodowałby, że Borussia i Szachtar miałaby na koniec rywalizacji po 8 pkt, ale to Niemcy byliby klasyfikowani wyżej, na 2. lokacie (za Realem) dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich starć (wygrali z Ukraińcami 6:0 i 4:0). Inter, wygrywając, zrównałby się punktami z Borussią, a że miał lepszy bilans meczów bezpośrednich, zepchnąłby Moenchengladbach na 3. pozycję.

Co musi się stać, by awansował Real Madryt?

Królewscy mogą być pewni awansu tylko, jeśli pokonają w ostatniej kolejce Borussię - dodatkowo wygraliby wtedy grupę, o ile Szachtar nie wygra z Interem. Remis byłby już wynikiem bardzo niebezpiecznym, bo uzależniającym kwestię awansu od postawy mediolańczyków. Gdyby Włosi zremisowali lub przegrali z Szachtarem, to przy jednoczesnym podziale punktów pomiędzy Realem a Borussią z grupy awansowaliby Niemcy i Ukraińcy - Hiszpanie mieliby tyle samo punktów (8), co Szachtar, ale byliby sklasyfikowani pozycję niżej (3.) przez gorszy bilans meczów bezpośrednich (dwa zwycięstwa zespołu z Doniecka). Porażka Królewskich w ostatniej serii gier automatycznie eliminuje ich z tej edycji LM.

Real Madryt sensacyjnie przegrywa kolejny mecz! Na ten moment odpada z Ligi Mistrzów

Co musi się stać, by awansował Szachtar Donieck?

Jedyny wynik w finałowej kolejce, jaki pozwoli awansować Ukraińcom bez oglądania się na innych, to zwycięstwo nad Interem - do awansu z 1. miejsca Szachtar potrzebuje natomiast porażki Borussii z Realem. Remis również dałby Ukraińcom miejsce w 1/8 finału LM (awans z 2. miejsca), ale pod warunkiem, że Real nie pokona Moenchengladbach. Zwycięstwo Królewskich w takim scenariuszu oznaczałoby, że Szachtar zrównałby się punktami z Niemcami, ale spadłby w tabeli za nich, na 3. miejsce, przez gorszy bilans bezpośrednich starć. Natomiast jeśli Ukraińcy przegrają w ostatniej serii gier z Interem, wtedy bez względu na wszystko odpadną z LM.

Co musi się stać, by awansował Inter Mediolan?

W zdecydowanie najtrudniejszej sytuacji przed ostatnimi meczami jest Inter. On jedyny nawet w przypadku zwycięstwa w decydującej kolejce nie będzie zależał tylko i wyłącznie od siebie. Mediolańczycy muszą wygrać z Szachtarem i liczyć na to, by mecz Realu z Borussią nie zakończył się remisem. Zwycięstwo którejkolwiek ze stron, przy równoczesnej wygranej Interu, dałoby awans Włochom - jeśli wygrałby Real, Inter zająłby 2. miejsce, mając tyle samo punktów co Borussia, ale lepszy bilans bezpośredni, zaś jeśli wygrałaby Borussia, Inter byłby drugi z punktem przewagi nad Szachtarem i Realem. Ewentualna porażka z Ukraińcami nie wchodzi dla Interu w grę, bo oznaczałaby ostatnie miejsce w grupie.

