Real Madryt w akcji. Tego nie da się wytłumaczyć. Kompromitacja

Zobacz wideo

Real był we wtorek w Kijowie (podobnie jak w wielu poprzednich meczach tego sezonu) do bólu wręcz apatyczny. Mityczna intensywność, o której Zinedine Zidane'a wielokrotnie rozprawiał na konferencjach prasowych, jest piłkarzom Francuza całkowicie obca. Królewskim na boisku brakowało wigoru, czasami chyba wręcz chęci. W ataku grali wolno, schematycznie, a jeśli już zaskakiwali rywala (czyli rzadko), to jakimś indywidualnym przebłyskiem lub stałym fragmentem gry, aniżeli pomysłowym i nieszablonowym rozegraniem akcji. W obronie było zresztą nie lepiej, a pierwszy gol strzelony we wtorek przez Szachtara jest tego najlepszym przykładem.

REKLAMA

Real Madryt nad przepaścią w LM. Piszą niechlubną historię. Za nimi dwa lata degrengolady

Parodia gry w obronie

Gdy w 57. minucie Wiktor Kowałenko otrzymał piłkę na lewej stronie boiska, aż pięciu graczy Realu wracających się we własne pole karne ustawiło się niemal w tym samym miejscu w środkowej strefie, w ten sposób pozostawiając Kowałence autostradę do prostopadłego podania. Ferland Mendy, Martin Odegaard, Luka Modrić, Toni Kroos i Nacho Fernandez pokazali, dlaczego Real ten mecz musiał po prostu przegrać. Ostatecznie Kowałenko z prezentu skorzystał, a Mendy zdołał jeszcze w ostatniej fazie akcji mieć bezpośredni udział przy golu Dentinho.

W ostatnich 10 spotkaniach (licząc zarówno La Ligę, jak i LM) madrytczycy stracili aż 18 bramek! Defensywa Realu nie działa, bez względu na wybory personalne Zidane'a. We wtorek szkoleniowiec nie mógł co prawda skorzystać z Sergio Ramosa i Daniego Carvajala, pewniaków do gry w obronie, ale nawet z kapitanem w składzie Królewscy stracili niedawno przeciwko Valencii 4 gole.

UEFA szykuje rewolucję w systemie Ligi Mistrzów! Rozmowy już w tym tygodniu

Real nie wyjdzie z grupy LM?

Wtorkowa porażka z Szachtarem mocno skomplikowała życie madrytczykom w Lidze Mistrzów. Kolejkę przed końcem zmagań Ukraińcy mają tyle samo punktów co Real (7), ale dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich pojedynków wyprzedzają Hiszpanów, którzy spadli na 3. miejsce. Real w ostatniej kolejce musi wygrać z Borussią Moenchengladbach, żeby awansować do 1/8 finału bez oglądania się na wynik meczu Interu z Szachtarem.