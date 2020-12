Absurdalne słowa Zidane'a po klęsce Realu Madryt. Naprawdę to powiedział

Bramki Dentinho i Manora Solomona sprawiły we wtorek, że Szachtar Donieck wygrał na własnym boisku 2:0 z Realem Madryt. Wygrana ukraińskiego zespołu jest może niespodzianką, ale z pewnością nie można jej nazwać sensacją. Real w ostatnich tygodniach spisuje się bowiem tragicznie. We wtorek było podobnie.

W miniony weekend "Królewscy" przegrali na własnym boisku mecz ligowy z Deportivo Alaves. Teraz nie sprostali Szachtarowi. W obydwu tych meczach zagrali równie słabo, popełniając ogromne błędy. Co ciekawe, błędów tych nie dostrzegł chyba trener Realu, Zinedine Zidane. Świadczyć mogą o tym jego słowa z pomeczowej konferencji prasowej. - Ostatnio w lidze nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale dzisiaj [we wtorek] to zrobiliśmy - powiedział Francuz.

I dodał: W pierwszej połowie byliśmy lepsi. Wiele by się zmieniło, gdybyśmy strzelili gola. Mieliśmy dwie lub trzy znakomite szanse.

Zidane na konferencji prasowej został także zapytany o możliwość podania się do dymisji.- Nie zrezygnuję. Będziemy kontynuować naszą pracę - przyznał.

Real odpadnie już w fazie grupowej LM?

Wtorkwa porażka może sprawić, że Real po raz pierwszy w historii nie wyjdzie z grupy Ligi Mistrzów. Szachtar dzięki wygranej awansował na 2. miejsce w tabeli. kraińcy mają tyle samo punktów co Real (7), ale dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich pojedynków wyprzedzają Hiszpanów. Madrytczycy w ostatniej kolejce muszą zatem wygrać z Borussią Moenchengladbach, żeby awansować do 1/8 finału bez oglądania się na wynik meczu Interu z Szachtarem.

Tabela Grupy B:

Borussia Moenchengladbach - 8 pkt. Szachtar - 7 pkt. Real Madryt - 7 pkt. Inter Mediolan - 5 pkt.

Real czekają bardzo trudne dni. W sobotę zmierzy się on w lidze z Sevillą. Później zagra z Borussią Moenchengladbach mecz o przetrwanie w LM, a następnie podejmie u siebie Atletico Madryt.

