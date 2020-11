Media: Grzegorz Krychowiak zakażony koronawirusem

13 meczów w lidze rosyjskiej na 16 możliwych i cztery na cztery spotkania w Lidze Mistrzów - tak prezentuje się dorobek Grzegorza Krychowiaka w tym sezonie. Dorobek, który we we wtorek nie zostanie poprawiony, choć Lokomotiw Moskwa zmierzy się w piątej kolejce fazy grupowej LM z Red Bullem Salzburg.

Krychowiak zakażony koronawirusem!

- Grzegorz Krychowiak, Anton Mirańczuk i Daniił Kulikow są zakażeni koronawirusem. Pozytywny wynik testu mieli także lekarze i pracownicy klubu - informuje rosyjski "Sport Inside".

To spora strata dla Lokomotiwu, bo Mirańczuk to autor pięciu goli i pięciu asyst w tym sezonie, a Krychowiak to także bardzo ważny zawodnik, który prawie zawsze gra od pierwszej do ostatniej minuty. Z kolei Kulikow, defensywny pomocnik, rozegrał w rozgrywkach 20/21 aż 17 spotkań.

Lokomotiw wciąż nie potwierdził tych informacji, jednak Marko Nikolic, trener moskiewskiego klubu, potwierdził na przedmeczowej konferencji prasowej, że kilku piłkarzy nie zagra z Salzburgiem. Wszystko jednak wskazuje, że we wtorek wystąpi Maciej Rybus.

Grupa A

Bayern - 12 punktów Atletico Madryt - 5 pkt Lokomotiw Moskwa - 4 pkt Salzburg - 1

