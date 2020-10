Talent, szybkość, klasa i młodość. Juventus ogłosił transfer wschodzącej gwiazdy

Talent, szybkość, klasa i młodość - napisał Juventus na oficjalnej stronie internetowej, gdzie poinformował, że podpisał kontrakt z Federico Chiesą. 22-latek co prawda na razie został wypożyczony na dwa lata z Fiorentiny, ale z obowiązkiem wykupu. Mistrz Włoch za pierwszy sezon wypożyczenia zapłaci Fiorentinie 3 mln euro, za drugi 7 mln, a potem 40 mln euro za transfer definitywny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosmiczne pieniądze dla Lecha Poznań! Legia może o tym marzyć [SEKCJA PIŁKARSKA]

Jest już ważną postacią w kadrze, będzie też w Juventusie?

Federico Chiesa to wychowanek Fiorentiny i syn Enrico, byłej gwiazdy Serie A. Dobre występy we Florencji (34 gole i 25 asyst w 152 spotkaniach) sprawiły, że stał się ważnym zawodnikiem w reprezentacji prowadzonej przez Roberto Mancniego (19 spotkań, jedna bramka). I pewnie teraz będzie równie ważną postacią w Juventusie, z którego odszedł inny skrzydłowy - Douglas Costa, który przeniósł się do Bayernu Monachium.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .