Majstersztyk Atalanty. Zawodników, którzy zagrali dla niej 127 minut sprzedała za 74 mln euro

- Ma 19 lat i zagrał bardzo dobre pół sezonu w Serie A. Wystarczyło. Juventus właśnie przeznaczył na niego 44 miliony euro (z bonusami) i kupił go z Atalanty. Szwedzi prognozują, że to przyszła gwiazda ich reprezentacji, w której niedawno zadebiutował. O umiejętnościach Dejana Kulusevskiego niedługo przekonają się zapewne też Polacy - pisał w swoim tekście Kacper Sosnowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Serie A. Fiorentina - Sampdoria 1:2. Błąd Bartłomieja Drągowskiego [ELEVEN SPORTS]

Atalanta sprzedaje kolejnego piłkarza po Kulusevskim. Amad Traore zostanie piłkarzem Manchesteru United!

Kulusevski w barwach Atalanty nie zaistniał. Wystąpił w zaledwie 3 meczach ligowych, w sumie 103 minuty na boisku. Zespół z Lombardii w 2019 roku postanowił wypożyczyć Szweda do Parmy, gdzie zachwycał swoimi umiejętnościami, będąc jednym z największych objawień sezonu. Zdobył 10 goli w poprzednim sezonie i dołożył do tego 8 asyst w Serie A. W styczniu Juventus wykupił go z Atalanty za 44 mln euro. Już w debiucie z Sampdorią Szwed trafił do siatki.

Kolejnym piłkarzem, na którym Atalanta nieźle zarobi jest Amad Traore. Piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej zagrał zaledwie 24 minuty w barwach klubu z Lombardii w lidze włoskiej. Dobrze zorientowany ws. transferowych włoski dziennikarz Fabrizio Romano napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych, że napastnik zostanie piłkarzem Manchesteru United.

Papu Gomez jest nim zachwycony. "Wygląda jak Messi"

- Amad Traoré Diallo dołączy do Manchesteru United na stałe. Umowa została uzgodniona między Man Utd i Atalantą w tej chwili, ale zostanie sfinalizowana w styczniu przyszłego roku, ponieważ piłkarz wciąż oczekuje na paszport i pozwolenie na pracę. Manchester United zapłaci 30 milionów euro plus bonusy. Anglicy są przekonani, że ma taką samą przyszłość jak Dejan Kulusevski, który dołączył do Juventusu tego lata z Atalanty za 45 milionów euro - napisał Romano na Instagramie.

Traoré miał grać w tym sezonie w Parmie na wypożyczeniu. Trzy tygodnie temu umowa została ogłoszona w mediach społecznościowych, ale upadła po poniedziałkowej ofercie Manchesteru United. Traoré to urodzony w 2002 roku skrzydłowy, jeden z największych talentów we Włoszech. Argentyński piłkarz Atalanty, Papu Gomez powiedział o nim: "To przyszła gwiazda. Podczas naszych treningów wygląda jak Messi! Nie możesz go powstrzymać. Jest niewiarygodny, nasi środkowi obrońcy mają poważne problemy, gdy Traoré jest na boisku, jest fantastyczny!". W zeszłym sezonie Amad Traore zagrał tylko 24 minuty w Serie A i strzelił jednego gola.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: