Andrea Pirlo ma nową rolę dla Wojciecha Szczęsnego. "To ewolucja futbolu"

Kilkanaście miesięcy temu Thiago Motta, ówczesny trener młodzieżowej drużyny Paris Saint Germain, oświadczył, że chce zrewolucjonizować pozycję bramkarza. Uważał, że w fazie budowania akcji bramkarz powinien wychodzić odważnie przed pole karne i pełnić rolę stopera, który pomaga przy rozegraniu. Na tak radykalny krok jeszcze nikt w poważnym futbolu się nie zdecydował, ale rola bramkarza zmienia się. Pojawia się coraz więcej naśladowców Manuela Neuera, który zmienił definicję nowoczesnego bramkarza. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" do grona nowoczesnych bramkarzy można zaliczyć: Edersona, Marka-Andre ter Stegena, Alissona, Pepe Reiny czy Claudio Bravo. Włoski dziennik uważa, że Wojciech Szczęsny również coraz odważniej wychodzi poza pole karne i stara sie być aktywnym przy rozegraniu.

REKLAMA

Zobacz wideo AC Milan - Bologna FC 2-0. Pudło Ibrahimovicia [ELEVEN SPORTS]

Pirlo dał nowe wytyczne Szczęsnemu

"LGdS" powołuje się na niedzielny mecz z Romą (2:2), gdzie Polak w wielu sytuacjach znajdował się praktycznie w jednej linii z obrońcami Juve. - Szczęsny dostał od Andrei Pirlo nową funkcję. Ma pełnić rolę podobną do roli bramkarza z sześcioosobowej odmiany futbolu, gdzie golkiper aktywnie rozgrywa. Pirlo poprosił Polaka, by opuścił pole karne i miał piłkę przy nodze, nawet na 20-25 metrze od bramki. Nawet wtedy, gdy przeciwnicy są blisko. To ewolucja futbolu. Jeśli chcesz być wśród najlepszych, to musisz ryzykować - czytamy.

Włosi zwracają także uwagę na fakt, że gdy Szczęsny rozgrywał piłkę, to Leo Bonucci, stoper Juve, cofał się za plecy Polaka, by go asekurować. W Serie A przykładem bramkarza, który próbuje momentami grać w stylu Neuera jest 33-letni Andrea Consigli z Sassuolo.

Przeczytaj też: