Ból zęba zmienił wszystko. Nowy piłkarz Pogoni przeszedł przez piekło

Nie było występu na Old Trafford. Teatr Marzeń zastąpiła szpitalna sala, a radość po strzelonym golu zastąpił ból. Piłka nożna naprawdę w tamtym momencie zeszła na dalszy plan. Bo gdy w czerwcu 2023 roku Macedonia Północna walczyła o punkty w eliminacjach mistrzostw Europy, w życiu Darko Czurlinowa rozgrywała się ważniejsza walka.

- Ten miesiąc był najtrudniejszym w moim życiu, ale dzięki wsparciu, jakie otrzymałem, miałem siłę walczyć o powrót do formy. W końcu zostałem wypisany ze szpitala. Chcę publicznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi wygrać tę walkę, która wcale nie była łatwa. Teraz czas na wyleczenie i zrobię wszystko, aby wrócić na boisko i grać w grę, którą naprawdę kocham. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie - mówił Czurlinow.

Do szpitala trafił z powodu powikłań po zabiegu dentystycznym. Selekcjoner Macedończyków Blagoja Milevski ujawnił wówczas, że u jego podopiecznego doszło do zakażenia krwi, czyli sepsy. Piłkarz spędził trzy dni w szpitalu w Belgradzie na intensywnej terapii, a następnie został przetransportowany do Anglii. Był wtedy piłkarzem Burnley. W trudnym momencie mógł liczyć na wsparcie trenera zespołu Vincenta Kompany'ego.

- Kiedy byłem chory, przyszedł do szpitala i mnie odwiedził. Zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim sercu - mówił po jakimś czasie Darko w wywiadzie dla Sky Sports.

Jedź, Darko, jedź

Kto wie, może to wojowniczy charakter Czurlinowa pozwolił mu przetrwać najtrudniejszy okres swojego życia? Jeszcze zanim na dobre rozpoczął piłkarską karierę, został rzucony na głęboką wodę. W wieku 14 lat wyjechał z Macedonii do Niemiec. Trafił do młodzieżowych drużyn Hansy Rostock. - Było mi ciężko, ale nie chciałem o tym mówić rodzicom. Kazaliby mi natychmiast wracać. Naprawdę chciałem odnieść sukces jako piłkarz i wytrwałem - mówił.

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Rodzice Czurlinowa odegrali w jego wyjeździe dużą rolę. Darko zagranicę znał jedynie z wyjazdów do dziadków, którzy mieszkali w Serbii. Nie mówił po niemiecku, a jego bliscy nie mieli samochodu. Oficjalna strona internetowa VfB Stuttgart, którego Czurlinow był zawodnikiem w latach 2020-22, przypomina, że młody Darko dotarł do Niemiec z pomocą przyjaciela ojca. W drodze do Rostocku pokonali razem prawie 2 tys. kilometrów.

Ryzyko się opłaciło. Hansa szybko zmieniła się w Magdeburg, a Magdeburg - w FC Köln. Jeszcze zanim Czurlinow zdążył rozegrać pierwszy mecz w klubowej piłce, zadebiutował w pierwszej reprezentacji kraju. W wieku niespełna 17 lat rozegrał siedem minut w wygranym 3:0 meczu z Białorusią. Premierowy występ w kadrze zanotował przed starszym o rok Eljifem Elmasem, który później trafił do Napoli i rozegrał prawie 200 meczów w Serie A.

Najmłodszy w historii

Zresztą - jak można wyczytać w macedońskich mediach - obaj od najmłodszych lat w kadrze odpowiedzialni są za dobór muzyki. Nie stronią nawet od tamtejszych klasyków, a do tych należy twórczość Goce Arnaudova. Po dziś dzień Czurlinow jest najmłodszym debiutantem w historii reprezentacji, dla której rozegrał już 42 mecze. Dwa z nich na Euro 2020, gdzie zaliczył 79 minut.

Ale, w co trudno uwierzyć, w wieku 26 lat Darko w zaledwie jednym klubie wystąpił w większej liczbie spotkań niż w reprezentacji. Mowa o Jagiellonii Białystok, do której trafił w 2024 roku. Był wtedy po próbach przebicia się we wspomnianym już Stuttgarcie, Schalke i także przywołanym Burnley. I choć jego przygoda na Podlasiu trwała tylko rok, to pozostawił po sobie pozytywne emocje.

Książę Podlasia

- Jeszcze przed oficjalnym wypożyczeniem do Jagiellonii z Burnley, Darko chwalił się w klubie, że będzie absolutną gwiazdą Ekstraklasy. Słyszałem, że z jego strony padały nawet takie butne deklaracje, że w lidze zrobi 15 goli i 15 asyst. O ile mnie pamięć nie myli, to wewnątrz klubu pojawił się nawet jakiś zakład dotyczący tego, czy uda mu się osiągnąć takie statystyki. Oczywiście go przegrał, bo te liczby znacznie odbiegały od tego, co sobie założył, choć można powiedzieć, że były solidne - mówi Damian Domitrz z Polsatu Sportu, który w sezonie 2024/25 z bliska śledził poczynania Jagiellonii w europejskich pucharach.

Wielkich liczb nie było, ale były momenty. 3 października 2024 roku Czurlinow strzelił jedną z najważniejszych bramek w polskiej piłce klubowej ostatnich lat. Jak bowiem inaczej nazwać zwycięskie trafienie na 2:1 na jednym z najbardziej charakterystycznych stadionów w Europie i to uzyskane w samej końcówce spotkania Ligi Konferencji? Gol na kopenhaskim Parken był wyjątkowy. Ale nie dla Czurlinowa.

- Mecz w Kopenhadze, kiedy Jaga za jego sprawą wydarła w końcówce zwycięstwo, zapewnił mu wieczną sławę na Podlasiu. Robiłem z nim wywiad pomeczowy i dało się odczuć, że to gość mający zupełnie inny mental niż piłkarze Jagiellonii i powąchał trochę większego piłkarskiego świata. Spłynęło to po nim jak po kaczce. Fakt, że Jaga poradziła sobie z zespołem, który dopiero co grał w 1/8 finału Ligi Mistrzów i potrafił bezbramkowy zremisować z Manchesterem City nie zrobił na nim najmniejszego wrażenia - opowiada Domitrz.

O mentalności Macedończyka jeszcze lepiej mówi historia z drugiej części wspominanego sezonu. Na wiosnę Jagiellonia grała w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Betisem. Po porażce w pierwszym meczu 0:2, u siebie zremisowała 1:1, a gola zdobył właśnie Czurlinow.

- W pomeczowym wywiadzie znów był inny niż wszyscy. Nie był dumny, nie był zadowolony, nie miał w sobie takiego poczucia, że przeżył fantastyczną przygodę w europejskich rozgrywkach. On był wściekły. Gdy go o to zapytałem, to odpowiedział, że nie umie być dumny po porażce kiedy czuł, że jego drużyna zasłużyła na awans i grę w półfinale Ligi Konferencji - tłumaczy Domitrz.

W Jagiellonii Czurlinow rozegrał 43 mecze, w których zdobył siedem goli i zaliczył cztery asysty. To niezłe liczby, choć nie wybitne. Tym bardziej należy docenić postawę kibiców, którzy ewidentnie pokochali Macedończyka, a świadczy o tym ich zachowanie z sierpnia 2025 roku.

Gdy odszedł, a Jagiellonia w kolejnym sezonie grała w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Dinamem Tirana, na trybunach pojawił się transparent, na którym kibice życzyli mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. To było wtedy, gdy Czurlinow brał ślub. Kibice chcieli wziąć sprawy w swoje ręce i sprowadzić go na stałe do Białegostoku. - To się nie wydarzyło, choć dyrektor sportowy Łukasz Masłowski czekał na jego decyzję do końca - kwituje Domitrz.

Jagiellonii nie udało się sprostać oczekiwaniom finansowym skrzydłowego, który zakotwiczył w tureckim Kocaelisporze. Po niezbyt udanym sezonie okazało się, że wszędzie dobrze, ale... w Polsce najlepiej. Być może teraz Macedończyk stanie się ulubieńcem trybun po drugiej stronie mapy kraju - w Szczecinie. Czurlinow trafił do Pogoni, choć wcale nie było to takie oczywiste.

O tym jak bardzo rozchwytywany to piłkarz, najlepiej świadczy fakt kulisów podpisania kontraktu z Pogonią. O zawodnika zabiegał także prężący muskuły na rynku transferowym Widzew Łódź. Szczecinianie w ostatniej chwili sprzątnęli Macedończyka sprzed nosa Łodzianom, co wywołało nawet sprzeczkę pomiędzy klubowymi działaczami. Doszło nawet do tego, że właściciel Pogoni Alex Haditaghi ujawnił prywatną wiadomość od rozpoczynającego pracę w Widzewie Łukasza Masłowskiego.

Wracając do Czurlinowa - to lewoskrzydłowy, który w Szczecinie będzie w stanie odciążyć dobijającego czterdziestki Kamila Grosickiego. I choć w Jagiellonii na tle ligi nie wyróżniał się liczbą goli i asyst, to zdecydowanie zdawał tzw. test oka. Nie bał się szukać pojedynków, grał odważnie, próbował dryblingów i dawał się we znaki bocznym obrońcom. Był wyróżniającym się graczem Ekstraklasy na swojej pozycji.

O jego charakterze, woli walki, ale i przywiązaniu i poszanowaniu tradycji dużo mówią jego tatuaże. Mają dla piłkarza znaczenie symboliczne. Mało kto zdecydowałby się na wytatuowanie wizerunku... własnego brata. W taki sposób Darko podziękował mu za całe wsparcie i wprowadzenie do piłki.

- Pierwszy tatuaż zadedykowałem Borisowi, który wprowadził mnie do piłki nożnej. Wojownik natomiast jest częścią historii Macedonii. Tatuaże są dowodem na to, że zawsze miałem trudną drogę w życiu - opowiadał w rozmowie w czasach Stuttgartu. A teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał jego kolejny odcinek drogi.